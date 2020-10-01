معتزما العودة لروسيا.. نافالني يتهم بوتين بالوقوف وراء تسميمه

اتهم المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالوقوف وراء تسميمه، وذلك في أول مقابلة معه تنشر منذ مغادرته المشفى الألماني حيث تلقى العلاج، بينما اتهم مجلس الدوما الروسي نافالني بالعمل لصالح أجهزة استخبارات غربية.

وقال نافالني لمجلة "در شبيغل" (Der Spiegel) الألمانية "أؤكد أن بوتين يقف وراء هذا العمل، لا أرى أي تفسير آخر"، في مقتطفات من المقابلة نشرتها المجلة الخميس على موقعها الإلكتروني.

وأضاف أبرز معارضي الكرملين "واجبي أن أبقى كما أنا، شخص لا يخاف، ولست خائفا".

وبحسب المجلة الألمانية، أكد في المقابلة التي سينشر نصها كاملا في وقت لاحق اليوم، عزمه العودة إلى روسيا بعد شفائه.

من جانبه، اتهم رئيس مجلس الدوما الروسي اليوم الخميس نافالني بالعمل لصالح أجهزة استخبارات غربية مؤكدا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أنقذ حياته" ولم يدبر تسميمه.

وقال فياتشسلاف فولودين في بيان إن "نافالني لا يخجل، إنه خبيث، بوتين أنقذ حياته.. من الواضح أن نافالني يعمل مع أجهزة خاصة وسلطات دول غربية".

وأصيب نافالني (44 عاما) بعوارض مرض خطيرة في 20 آب/أغسطس على متن رحلة جوية عائدا من سيبيريا، حيث توجه لتقديم الدعم لمرشحين من المعارضة في انتخابات محلية.

وقال الأطباء الروس، الذين عالجوه في البدء إن الفحوص، التي أجروها لم تكشف عن أي مواد سمية.

ونقل إلى ألمانيا في 22 آب/أغسطس في حالة غيبوبة، وكان يتنفس بمساعدة جهاز تنفس اصطناعي.

نافالني خرج من مشفى شاريتيه ببرلين بعد شهر على دخوله (الأناضول)

اختبار ونفي

وأعلنت ألمانيا أن اختبارات السموم التي أجريت له أظهرت وجود سمّ الأعصاب نوفيتشوك، الذي يعود تطويره للحقبة السوفياتية. وأكدت فرنسا والسويد بشكل مستقل نتائج الفحوص الألمانية.

ونفى الكرملين الاتهامات بضلوعه في التسميم، واتهم قادة دول الغرب بشن حملة معلومات مضللة بشأن مرض زعيم المعارضة.

وخرج نافالني من مشفى شاريتيه ببرلين، بعد شهر على دخوله، وقال الأطباء إنه سيتعافى تماما.

ومنذ خروجه من الغيبوبة، ينشط نافالني على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد نشر صورة له جالسا على مقعد في برلين، وكتب على إنستغرام الأسبوع الماضي أن طريقه إلى الشفاء التام ما يزال بعيدا، وأنه سيحتاج إلى إعادة تأهيل.

وكتب "الخطط بسيطة دائما: معالج فيزيائي كل يوم، وربما مركز تأهيل، الوقوف على ساق واحدة، استعادة التحكم كليا بأصابعي، الحفاظ على التوازن".