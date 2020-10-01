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سياسة

مجمع الفقه الإسلامي بالسودان يحرم التطبيع مع إسرائيل في كافة المجالات

جانب من احتجاج سابق قرب القصر الرئاسي في الخرطوم ضد التطبيع مع إسرائيل (الأناضول)
جانب من احتجاج سابق قرب القصر الرئاسي في الخرطوم ضد التطبيع مع إسرائيل (الأناضول)
30/9/2020

أفتى أعضاء مجمع الفقه الإسلامي بالسودان بالإجماع بتحريم التطبيع مع إسرائيل في كافة المجالات. وقال بيان للجمع في ختام اجتماع لأعضائه في الخرطوم الثلاثاء إن هذه فتوى التحريم للتطبيع جاءت "باعتباره مساندة للظلم ومعاونة على الإثم والعدوان".

وردا على من يروج للتطبيع باعتباره مصلحة للسودان اعتبر أعضاء مجمع الفقه الإسلامي أن "المصلحة المقصودة للتطبيع من السودان متوهمة والمفسدة الدينية والدنيوية راجحة".

ودعا أمين الشؤون العلمية في مجمع الفقه الإسلامي في السودان آدم إبراهيم الشين إلى الوقوف مع الشعب الفلسطيني إلى أن يسترد أرضه المغتصبة.

ويعتبر مجمع الفقه الإسلامي أحد أهم المؤسسات الحكومية في السودان التي تصدر الفتاوى.

تجدر الإشارة إلى أن قوى سودانية أعلنت رفضها للتطبيع مع إسرائيل في وقت سابق بالتزامن مع تطبيع الإمارات والبحرين.

كما زار رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان في وقت سابق أبو ظبي على رأس وفد أجرى حوارا موسعا مع وفد أميركي على مدى ٣ أيام، وشملت المناقشات دور السودان في السلام مع إسرائيل.

 

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

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