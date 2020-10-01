كورونا اليوم.. إصابة نائب رئيس المكتب السياسي لحماس بالفيروس ومواطن يقاضي الحكومة التونسية بعد تسارع الوباء

أعلنت حركة حماس إصابة صالح العاروري، نائب رئيس مكتبها السياسي، بفيروس كورونا، وفي حين سجلت عدة دول عربية بينها العراق والأردن والإمارات والمغرب حصيلة يومية مرتفعة من الإصابات الجديدة بالفيروس، رفع مواطن تونسي أصيب بالمرض دعوى قضائية ضد حكومة بلاده يحملها فيها مسؤولية تسارع تفشي الوباء بعد فتح الحدود قبل ثلاثة أشهر.

وتعاني العديد من دول العالم من موجة جديدة من ارتفاع الإصابات بالفيروس، وقد قارب عدد المصابين بالوباء 34.4 مليونا حول العالم، وتجاوز عدد الوفيات مليونا و22 ألفا، في حين بلغ عدد المتعافين 25.5 مليونا.

وفيما يلي أبرز تطورات وأخبار تفشي الفيروس عبر العالم لليوم الخميس الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2020 حسب توقيت مكة المكرمة:

23:28- حصيلة الإصابات والوفيات في ليبيا

في حصيلة يومية جديدة أوردها المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، تم تسجيل 683 إصابة إضافية بفيروس كورونا ليتخطى مجموع المصابين 35 ألفا تعافى منهم نحو 20 ألفا.

كما سُجلت 8 وفيات جديدة جراء الفيروس ليصل الإجمالي إلى 559 وفاة.

حماس قالت إن العاروري يلتزم العزل بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا (الجزيرة)

23:03- مظاهرات جديدة ضد نتنياهو بسبب أزمة كورونا

خرج آلاف الإسرائيليين في مظاهرات جديدة مساء اليوم الخميس للتنديد بما يصفونه بسوء إدارة حكومة بنيامين نتنياهو لأزمة تفشي فيروس كورونا، وذلك بعد العودة للإغلاق العام بسبب موجة ثانية من الوباء.

وووفق الإعلام الإسرائيلي، خرجت المظاهرات في تل أبيب ومدن أخرى، وطالب المحتجون بإنعاش الاقتصاد، محملين نتنياهو وحكومته مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي، وازدياد معدلات الفقر والبطالة.

22:28- دراسة: فقدان حاسة الشم مؤشر قوي على كورونا

أفادت دراسة بحثية أجرتها كلية لندن الجامعية "يو سي إل" أن عدم شم رائحة الثوم أو القهوة أو العطور قد يكون مؤشرا تحذيريا أكثر وضوحا للإصابة بفيروس كورونا مما كان يعتقد من قبل.

واستندت نتائج الدراسة، التي نشرت اليوم الخميس في المجلة الطبية الأسبوعية "بلوس"، إلى اختبارات مضادات الأجسام لفيروس كورونا، تم أخذها من567 شخصا، كانت تدهورت حاسة الشم أو حاسة التذوق لديهم خلال الشهر الماضي.

وكان نحو 78% من أولئك الذين خضعوا للاختبارات، يحملون أجساما مضادة، ما يعني ترجيح إصابتهم بالفيروس. وكان فقدان حاسة الشم الأكثر شيوعا في المجموعة أكبر ثلاث مرات من فقدان حاسة التذوق.

ولم يشعر معظم الأشخاص الذين لديهم أجسام مضادة سوى بأعراض خفيفة لمرض كورونا، حيث لم يعان 40% منهم من السعال أو الحمى، وهما العرضان اللذان حددتهما منظمة الصحة العالمية بأنهما من بين "الأعراض الأكثر شيوعا". وتصنف المنظمة فقدان حاستي الشم أو التذوق بأنهما من "الأعراض الأقل شيوعا".

21:25- إصابة نائب رئيس المكتب السياسي لحماس بكورونا

أعلنت حركة حماس اليوم الخميس عن إصابة صالح العاروري، نائب رئيس مكتبها السياسي، بفيروس كورونا.

وقالت الحركة -في بيان- إن نتائج الفحوصات الطبية اليوم أظهرت إصابة العاروري بكورونا.

وأضافت أنه قام بجميع الخطوات الصحية اللازمة، وأنه يلتزم العزل لحين تماثله للشفاء.

وكان العاروري قاد وفد حركة حماس في المحادثات التي جرت مؤخرا مع حركة فتح في مدينة إسطنبول التركية.

مواطن مغربي يخضع لقياس الحرارة ضمن إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا (وكالة الأناضول)

21:18- مصاب بكورونا يقاضي الحكومة التونسية

تقدم المحامي والأستاذ الجامعي حافظ البريقي، الذي أصيب بفيروس كروونا، بعريضة لدى المحكمة الإدارية في تونس يطلب فيها التصريح بمسؤولية الحكومة التونسية عن تفشي وباء كورونا في موجته الراهنة، وفق ما نقلته وكالة أنباء تونس أفريقيا للأنباء عن المتحدث باسم المحكمة.

وقال محامي البريقي للوكالة إن موكله رفع هذه الدعوى القضائية ضد رئاسة الحكومة لأنها تتحمل -وفق تعبيره- مسؤولية تفشي الوباء في موجته الثانية بسبب القرارات التي اتخذتها، وخاصة قرار فتح الحدود أواخر يونيو/حزيران الماضي.

وقبل فتح الحدود، كانت الإصابات بالفيروس في حدود 1300 إصابة، ولكنها تزايدت مذاك بصورة متسارعة حتى تخطت الآن 18 ألفا، كما أن الوفيات قفزت من 50 حالة وفاة تقريبا في ذلك التاريخ إلى 265 وفاة الآن.

21:12- إعادة فتح مطار دمشق بعد إغلاق مطول

أعيد اليوم الخميس فتح مطار دمشق الدولي أمام الرحلات التجارية الدولية المنتظمة بعد توقف دام ستة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت السلطات السورية إنها فرضت إجراءات صحية صارمة داخل المطار الذي أغلق في 25 مارس/آذار الماضي بعد ثلاثة أيام من تسجيل أول إصابة بالفيروس، قال مسعفون ومسؤولون في الأمم المتحدة حينها إنها مرتبطة بزوار شيعة قدموا جوا من إيران.

وقال مسؤولو المطار إن شركة الخطوط الجوية السورية ستستأنف مبدئيا الرحلات المقررة إلى وجهات إقليمية منها القاهرة وبيروت، مع تسيير رحلة أسبوعية إلى الخرطوم، ورحلات للطيران العارض إلى الكويت.

ووفق وسائل إعلام رسمية سورية، فإن أول رحلة جوية مقررة أقلعت إلى القاهرة.

ومنذ بدء تفشي الوباء في 22 مارس/آذار الماضي، سجلت سوريا 4200 إصابة بفيروس كورونا، فضلا عن 200 حالة وفاة.

20:53- نحو 70 وفاة في تركيا

أحصت تركيا في الساعات الـ24 الأخيرة 67 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، وو1407 إصابات إضافية بالفيروس.

ووفق بيان لوزارة الصحة، فقد تعافى 1402 من المصابين البمرض مما يرفع المجموع إلى أكثر من 281 ألف متعاف.

20:39- نحو 2400 إصابة في المغرب

أحصى المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 2391 إصابة جديدة بفيروس كروونا ليتجاوز الإجمالي 126 ألف مصاب تعافى منهم 104 آلاف.

كما سُجلت خلال نفس المدة 35 حالة وفاة جديدة ليصل مجموع المتوفين بالمرض إلى 2229.

لقاح "سبوتنيك في" الروسي انطلقت تجربته على متطوعين في بيلاروسيا (رويترز)

20:38- 14 ألف إصابة في فرنسا واتجاه لإعلان حالة التأهب القصوى بباريس

سجلت فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية ما يقرب من 14 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في حصيلة قياسية جديدة تسلط الضوء على مدى تدهور الوضع الوبائي في البلاد، كما تم إحصاء 63 حالة وفاة جديدة.

وقد أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران اليوم الخميس أن من المحتمل إعلان حالة التأهب القصوى بداية من الاثنين المقبل في باريس وثلاث مناطق متاخمة لها لمواجهة تسارع تفشي فيروس كورونا، وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق عن إجراء مماثل في مدينة مرسيليا التي تشهد بدورها تزايدا للإصابات بالفيروس.

واشار الوزير الفرنسي أيضا إلى تدهور الوضع في 5 مدن كبرى هي ليل وليون وغرونوبل وتولوز وسانت إتيان، واصفا تطورات الأيام الأخيرة بأنها مصدر قلق بالغ.

ومن المقرر أن تتخذ الحكومة الفرنسية بشأن حالة التأهب القصوى في باريس، وما يستتبع ذلك من منع للتجمعات على غرار منع الحفلات وغلق الحانات.

يشار إلى أن الإصابات لكل 100 ألف ساكن في باريس تخطت مستوى الإنذار وهو 250 حالة.

19:38- تراجع طفيف للإصابات والوفيات بالجزائر

تراجعت بشكل طفيف حصيلة الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا في الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية.

فقد أحصت السلطات اليوم 160 إصابة جديدة بواقع حالتين أقل من الحصيلة اليومية السابقة، كما سُجلت 7 وفيات جديدة بواقع حالة واحدة أقل مما تم تسجيله في اليوم السابق. وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 51 ألفا و690 إصابة، والوفيات إلى 1741 وفاة.

19:37- الحصيلة اليومية في لبنان

حصيلة يومية جديدة مرتفعة للإصابات بفيروس كورونا شهدها لبنان في الساعات الـ24 الأخيرة بواقع 1248 إصابة جديدة ليقترب المجموع من 41 ألف مصاب تعافى منهم أكثر من 18 ألفا.

كما سُجلت 7 وفيات جديدة ليصل الإجمالي إلى 374 وفاة.

19:02- اختبار لقاح "سبوتنيك في" الروسي في بيلاروسيا

انطلقت اليوم الخميس في بيلاروسيا التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك في" الروسي (Sputnik V) الروسي ضد فيروس كورونا، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

ففي عيادة بالعاصمة البيلاروسية مينسك، تلقى أول المتطوعين حقنة من اللقاح الذي أعلنت موسكو في أغسطس/آب الماضي عن تسجيله بوصفه أول لقاح يتم إنتاجه في العالم ضد الفيروس، بيد أن شكوكا قوية أُثيرت حوله في الغرب، وحتى داخل المنظومة العلمية في روسيا.

وكانت موسكو تعاقدت مع عدة دول بينها البرازيل لتزويدها بكميات كبيرة من لقاح سبوتنيك في.

مظاهرة الممرضين في تونس تمت أمام مقر وزارة الصحة بالعاصمة (وكالة الأناضول)

18:02- عشرات الوفيات وآلاف الإصابات في العراق

نحو 4500 هي حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي أعلنت عنها اليوم السلطات الصحية في العراق، وهو ما يرفع المجموع إلى أكثر من 367 ألف مصاب تعافى منهم نحو 296 ألفا.

كما تم إحصاء 50 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس ليصل الإجمالي إلى 9231 وفاة.

18:01- حصيلة يومية جديدة مرتفعة في الأردن

بعد يوم من تسجيل حصيلة غير مسبوقة بواقع أكثر من 1700 إصابة بفيروس كورونا، أحصت وزارة الصحة في الأردن اليوم الخميس 1276 إصابة جديدة بالفيروس ليتخطى المجموع 13 ألف مصاب تعافى منهم أكثر من 4700 مريض.

كما سجلت 8 حالات وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 69 وفاة.

17:24- ممرضون يتظاهرون في تونس

تظاهر عشرات الممرضين اليوم الخميس بالعاصمة التونسية على تردي الأوضاع بالمؤسسات الصحية جراء تفشي فيروس كورونا، وغياب التدابير الوقائية داخلها.

وكالة الأناضول للأنباء أوردت أن المحتجين تجمعوا أمام وزارة الصحة بدعوة من نقابة الممرضين التونسيين (مستقلة)، ورددوا شعارات بينها "الحق في الصحة.. الحق في العيش"، و"مهنة التمريض مهنة شاقة"، و"نعم لتطبيق شامل للبروتوكول الصحي وتوفير التحاليل والحجر الصحي اللائق لإطارات الصحة".

ويأتي هذا الاحتجاج فيما تشير الأرقام الرسمية إلى إصابة عشرات العاملين في القطاع الصحي في تونس بفيروس كورونا، كما توفي قبل أيام طبيب جراء إصابته بالفيروس.

مركز في جامعة ساو باولو بالبرازيل جرت فيه اختبارات على لقاح أوكسفورد وأسترازينيكا (رويترز)

16:54- مئات الإصابات في الكويت

في حصيلة يومية جديدة، أحصت السلطات الصحية في الكويت 494 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع المجموع إلى 105 آلاف و676 مصابا تعافى منهم 97 ألفا و197 شخصا.

كما سجلت حالتا وفاة في نفس المدة ليصل المجموع إلى 612 وفاة.

16:43- أول مراجعة أوروبية للقاح أوكسفورد التجريبي

باشرت وكالة الدواء الأوروبية أول عملية مراجعة للقاح التجريبي المضاد لفيروس كورونا الذي طورته جامعة أوكسفورد (Oxford) ومجموعة "أسترازينيكا" (AstraZeneca).

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن الوكالة أنها شرعت في تحليل المعلومات الأولية للعلماء بشأن اللقاح الذي يقول مطوروه إنه يحفر إنتاج أجسام مضادة وما يعرف بـ"خلايا تي" (T-Cells) المناعية التي تقوم بمهاجمة فيروس كورونا عندما يدخل جسم الإنسان.

وقالت الوكالة إنها تأمل أن تحصل خلال بضعة أشهر على بيانات التجارب السريرية النهائية التي تقوم بها أوكسفورد وأسترازينيكا على آلاف المتطوعين.

والعملية التي تقوم بها وكالة الدواء الأوروبية يمكن أن تستغرق 7 أشهر، وهي تقريبا نفس المدة التي استغرقتها الوكالة لإجازة استخدام عقار "رمديسيفير" (Remdesivir) لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

16:25- إيران: إصابة بكورونا كل 23 ثانية ووفاة كل 7 دقائق

وفق بيانات نشرتها وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس، سجلت في إيران خلال الساعات الـ24 الماضية 3825 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أي حالة واحدة كل 23 ثانية.

كما سجلت إيران خلال نفس المدة 211 حالة وفاة بالفيروس، مما يعني حالة وفاة واحدة كل 7 دقائق.

الإصابات الجديدة رفعت الإجمالي إلى أكثر من 460 ألفا، في حين وصلت الوفيات إلى 23 ألفا و380 وفاة.

وقال عضو المجلس العلمي الإيراني لمكافحة كورونا مسعود مرادي أمس الأربعاء إن مستشفيات البلاد المعنية بمعالجة مصابي الفيروس امتلأت تماما.

وكان مسؤولون إيرانيون عبروا عن قلقهم من تزايد الإصابات، خاصة في العاصمة طهران، وقد طالب خبراء الصحة بالتطبيق الفوري لإجراءات الإغلاق لوقف تفشي الفيروس، وهو ما يعارضه الرئيس حسن روحاني بسبب الأزمة الاقتصادية في البلاد.

مركز للكشف عن فيروس كورونا على حدود إمارة أبو ظبي (غيتي)

15:51- وفيات ونحو 500 إصابة في السعودية

سجلت السعودية اليوم الخميس 492 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بانخفاض مهم مقارنة بالأسابيع الماضية، ليتجاوز عدد المصابين منذ بدء تفشي الوباء في المملكة 335 ألفا تعافى منهم أكثر من 319 ألفا.

كما تم إحصاء 26 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس ليرتفع إلى 4794 وفاة.

15:44- حصيلة قياسية جديدة في الإمارات

أعلنت الإمارات اليوم الخميس عن حصيلة هي الأعلى في يوم واحد منذ بدء تفشي فيروس كورونا فيها، حيث تم إحصاء 1158 إصابة جديدة بالفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى أكثر من 95 ألفا، كما توفي شخصان بالفيروس لتصل حالات الوفاة إلى 421 حالة.

وأمس سجلت الإمارات 1100 إصابة جديدة بكورونا، وكانت الحصيلة دون 200 إصابة مطلع أغسطس/آب الماضي، ولكن الأعداد ظلت تتزايد مذاك، وعزت السلطات ذلك لعدم التزام السكان بقواعد التباعد الاجتماعي.

15:15– الإصابات في البرازيل

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل إلى 4.81 ملايين إصابة، وبلغ إجمالي عدد الوفيات 143 ألفا و952 حالة، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبيرغ للأنباء، فيما بلغ عدد المتعافين 4.27 ملايين شخص.

14:55- 500 إصابة في الأراضي الفلسطينية

شهدت الأراضي الفلسطينية خلال الساعات الـ24 الماضية زيادة في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث تم تسجيل 521 إصابة ليتجاوز المجموع 51 ألفا تعافى منهم 24 ألفا، كما سجلت 8 حالات وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 376 وفاة منذ بدء تفشي الفيروس بالضفة الغربية وقطاع غزة في مارس/آذار الماضي.

وتصدرت غزة الإصابات الجديدة بواقع 127 إصابة تليها القدس والمحتلة وضواحيها، وتوزعت البقية على محافظات الضفة الغربية.

13:07– العلاقة بين فتح المدارس وزيادة إصابات كورونا

خلصت دراسة أجريت في 191 دولة إلى أن إعادة فتح المدارس بعد إجراءات العزل العام والعطلات ليست مرتبطة بوجه عام بارتفاع معدلات الإصابة بكوفيد-19، لكن إجراءات العزل العام لمكافحة المرض ستجعل العام 2020 عام "ديون تعليمية بسبب الجائحة" تبلغ 300 مليار يوم مدرسي مفقود.

وأشارت الدراسة -التي أجرتها مؤسسة "إنسايت فور إديوكيشن" التعليمية المستقلة ومقرها زيورخ- إلى أن 84% من تلك الأيام الدراسية الضائعة من نصيب الأطفال في الدول الأكثر فقرا، محذرة من أن 711 مليون تلميذ لا يزالون خارج المدارس.

وقالت راندا جروب-زخاري مؤسسة "إنسايت فور إديوكيشن" ورئيستها التنفيذية "شاع افتراض بأن فتح المدارس سيزيد الحالات، وأن إغلاقها سيقلل العدوى لكن الواقع أكثر تعقيدا من ذلك".

وبدأت الأغلبية العظمى (نحو 92%) من الدول التي مرت بالموجة الأولى من تفشي كوفيد-19 العودة إلى استئناف العملية التعليمية في المدارس على الرغم من أن بعض الدول تشهد حاليا موجة ثانية من التفشي.

وخلصت الدراسة إلى أن 52 دولة أعادت التلاميذ للمدارس من جديد في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول -من بينها فرنسا وإسبانيا- شهدت تزايدا في معدلات الإصابة خلال العطلة مقارنة بوقت الإغلاق.

غير أن تحليلا كاملا أجرته الدراسة للأوضاع في الدول الـ52 لم يجد علاقة مؤكدة بين وضع المدارس وبين معدلات العدوى، مما يشير إلى الحاجة للبحث عن عوامل تأثير أخرى.

12:20– دور السينما الأميركية قد لا تنجو من الجائحة

انضم مخرجو الأفلام جيمس كاميرون وكلينت إيستوود ومارتن سكورسيزي الحائزون على جائزة الأوسكار إلى أصحاب دور العرض السينمائي في المطالبة بدعم مالي، قائلين إنهم قلقون على مستقبل القطاع.

وأكد المخرجون الثلاثة أمس الأربعاء في رسالة إلى زعماء مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين أن جائحة فيروس كورونا وجهت ضربة قاسية لدور العرض السينمائي والتي "قد لا تنجو من تأثير الجائحة" إذا لم تحصل على تمويل.

ووقع على الرسالة أكثر من 70 مخرجا ومنتجا، إضافة إلى الجمعية الوطنية لأصحاب دور العرض ونقابة المخرجين الأميركيين وجمعية الأفلام.

12:17 – الإصابات في غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة تسجيل وفاة لمواطن يبلغ من العمر 75 عاما، بالإضافة إلى 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تم تسجيل تعافي 60 مصابا جديدا.

وبهذا، يرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في قطاع غزة منذ مارس/آذار الماضي إلى 3075 حالة، منها 1398 إصابة نشطة، و22 وفاة.

12:07– زيادة إصابات كورونا في 27 ولاية أميركية

أظهر تحليل للبيانات أجرته رويترز أن الإصابات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة زادت في 27 ولاية أميركية من أصل 50 في سبتمبر/أيلول مقارنة بأغسطس/آب، وشهدت ويسكونسن أكبر زيادة بنسبة 111%.

وشهدت ولايتا داكوتا الشمالية وداكوتا الجنوبية في الغرب الأوسط، ومونتانا ويوتا ووست فرجينيا ووايومنغ زيادة فوق 50% على أساس شهري.

وكانت أقل زيادة في إلينوي، بنسبة 5% الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق له، فيما كانت ولايتا أوهايو وإنديانا الوحيدتين في الغرب الأوسط اللتين شهدتا تراجعا في الحالات.

11:48- أقل من 200 إصابة في قطر

أحصت قطر في الساعات الـ24 الماضية 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 11 إصابة لمسافرين عائدين من الخارج ويخضعون للحجز الصحي.

وفي مقابل الإصابات الجديدة، تعافى في نفس المدة 212 من المصابين بالفيروس ليرتفع مجموع المتعافين إلى نحو 123 ألفا.

وكانت الإصابات بكورونا في قطر شهدت تراجعا كبيرا في الأشهر القليلة الماضية.

11:39 – روسيا تسجل أعلى زيادة يومية منذ 12 يونيو

أكدت روسيا اليوم الخميس تسجيل أعلى زيادة يومية في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد منذ 12 يونيو/حزيران، إذ أعلنت السلطات رصد 8945 حالة جديدة، مما رفع الإجمالي في البلاد إلى مليون و185 ألفا، و231 حالة.

وفي العاصمة موسكو -التي كانت بؤرة أكبر تفش للمرض في وقت سابق هذا العام- قال مسؤولون إن السلطات سجلت 2424 حالة منذ أمس.

11:11- الوفيات بهولندا أعلى من المعلن

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الهولندي اليوم الخميس أن فيروس كورونا أدى إلى آلاف الوفيات بخلاف تلك المسجلة رسميا.

وذكر المكتب أن ما لا يقل عن 10 آلاف شخص في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 17 مليون نسمة توفوا على الأرجح جراء الإصابة بمرض كوفيد-19 خلال الموجة الأولى من تفشي الفيروس بين مارس/آذار ويونيو/حزيران.

وأعلنت سلطات الصحة تسجيل 6406 وفيات في المجمل ناجمة عن إصابات مؤكدة بالفيروس حتى أمس الأربعاء.

11:10 – الحكومة الماليزية تلغي اجتماعها

ألغت الحكومة الماليزية اجتماعها الأسبوعي بسبب دخول 5 من أعضائها الحجر الصحي والخشية من إصابتهم بفيروس كورونا.

وكان وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والرياضة والزراعة قد عادوا من ولاية صباح بعد مشاركتهم في حملة الدعاية الانتخابية للانتخابات التشريعية التي جرت في الولاية السبت الماضي.

10:00 – أرباح الشركات الصناعية الألمانية

قال معهد إيفو الألماني اليوم الخميس إن وضع الأرباح في القطاع الصناعي الألماني القوي يتحسن ببطء، وإن أزمة فيروس كورونا ما زالت تؤثر سلبا على أرباح الشركات الصناعية.

وقال إيفو إن مؤشره لأرباح الشركات الصناعية عند -32 نقطة في سبتمبر/أيلول في تحسن طفيف من -43 نقطة في مايو/أيار، وهي المرة الأخيرة التي أرسل فيها "إيفو" استفسارات للشركات بشأن أرباحها.

10:00 – الإصابات في إسبانيا

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 769 ألفا و188 حالة، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبيرغ للأنباء.

وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في إسبانيا وصل إلى 31 ألفا، و791 وفاة، في حين تعافى من المرض 150 ألفا و376 شخصا.

09:13 – ارتفاع الإصابات في ألمانيا

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني صباح اليوم الخميس أن عدد الإصابات الجديد بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال يوم واحد تجاوز 2500 إصابة للمرة الثانية خلال أيام قليلة.

وأوضح المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 2503 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد، لافتا إلى أن هذا العدد يقل بشكل محدود عما تم تسجيله صباح يوم السبت الماضي، وذلك عندما سجلت مكاتب الصحة 2507 إصابات جديدة خلال يوم واحد، وكان ذلك أعلى عدد إصابات تم تسجيله منذ نهاية نيسان/أبريل الماضي.

09:12 – ارتفاع قياسي جديد للإصابات في أوكرانيا

قال مجلس الأمن الوطني في أوكرانيا اليوم الخميس إن البلاد سجلت 4069 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية، ارتفاعا من الرقم القياسي السابق البالغ 4027 المسجل أمس الأربعاء.

وقال المجلس إن إجمالي 213 ألفا و28 حالة سجلت في أوكرانيا حتى اليوم، بينها 4193.

09:12 – ذروة الإصابات في إسرائيل

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية إنه تم تسجيل ذروة جديدة للإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل، حيث بلغ عدد الإصابات خلال آخر 24 ساعة 8919 إصابة، مما رفع مجموع الإصابات إلى 248 ألفا و133 إصابة، بينها 1571 وفاة.

09:00- تسريح عشرات الآلاف بقطاع الطيران الأميركي

أعلنت اثنتان من كبريات شركات الطيران في الولايات المتحدة أنهما ستباشران الخميس تسريح عشرات الآلاف من موظفيهما بسبب عدم توصل الكونغرس الأميركي إلى اتفاق بشأن تقديم مساعدات جديدة للقطاع الذي تضرر بشدة من تداعيات جائحة كوفيد-19.

وقالت "أميركان إيرلاينز" (American Airlines) إنها ستطلق الخميس "العملية الصعبة" المتمثلة بوضع 19 ألفا من موظفيها في حالة بطالة تقنية.

وما هي إلا ساعات حتى حذت حذوها "يونايتد إيرلاينز" (United Airlines) بقولها إنها ستباشر عملية تسريح 13 ألفا و432 من موظفيها.

غير أن الشركتين تركتا الباب مفتوحا أمام إمكانية العودة عن هذا القرار بقولهما إنهما ستلغيان عمليات التسريح إذا ما توصل الديمقراطيون والجمهوريون في الكونغرس "خلال الأيام المقبلة" إلى اتفاق على تقديم مساعدات للقطاع.

08:00- أعلى معدل إصابات في الإمارات

سجلت الإمارات أمس الأربعاء 1100 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى معدل للحالات في يوم واحد منذ بداية الجائحة.

وتشهد الدولة الخليجية ارتفاعا في معدل الإصابة بالفيروس على مدى الشهرين الأخيرين من 164 حالة في الثالث من أغسطس/آب، وهو ما ألقت السلطات باللوم فيه على عدم امتثال المواطنين بإجراءات التباعد الاجتماعي.

وبلغ عدد الإصابات الفيروس في الإمارات 94 ألفا و190 حالة، مع 419 وفاة، لكن الحكومة لم تكشف عن أماكن حدوث الإصابات والوفيات في الإمارات السبع.

07:30- ارتفاع إصابات كورونا في الهند

أظهرت بيانات من وزارة الصحة في الهند تسجيل 86 ألفا و821 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل العدد الإجمالي إلى 6.31 مليون بحلول صباح اليوم الخميس.

وقالت وزارة الصحة إن الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا ارتفعت 1181 ليصل الإجمالي إلى 98 ألفا و678.

يأتي ذلك في الوقت الذي خففت فيه الهند المزيد من القيود لمواجهة الضرر الذي لحق بالاقتصاد جراء الجائحة. وسمحت الهند يوم الأربعاء للولايات بفتح المدارس ودور السينما.

06:25 – أكثر من ألفي حالة بألمانيا

أكد معهد روبرت كوخ ارتفاع عدد حالات الإصابة في ألمانيا بمقدار 2503 إلى أكثر من 291 ألفا، كما وصل عدد الوفيات إلى 9500 بعد وفاة 12 مريضا خلال الأمس.

04:00 – زيادة طفيفة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي سجل 12 حالة إصابة جديدة الأربعاء، انخفاضا من 19 حالة في اليوم السابق، مؤكدة أن كل حالات الإصابة الجديدة لوافدين من الخارج.

03:05 – تزايد الوفيات في المكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية أن الوفيات المؤكدة من فيروس كورونا وصلت إلى 77 ألفا و646 حالة.

03:00 – رفع التحذير من السفر في ألمانيا

رفعت الحكومة الألمانية تحذيرا شاملا من السفر، كان قد تم تفعيله بسبب جائحة كورونا، إلى 160 دولة خارج الاتحاد الأوروبي، بحيث سيتم الآن تقييم كل دولة في العالم على حدة.

02:20 – حزمة مساعدات أميركية

قال وزير الخزانة الأميركية ستيفن مينوتشن في مقابلة تلفزيونية إن إدارة دونالد ترامب لن تقبل اقتراح الديمقراطيين بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 2.2 تريليون دولار لمواجهة تداعيات الحظر الصحي، وأشار إلى أنه ينوي القبول بحزمة أقرب إلى 1.5 تريليون دولار فقط.

02:15 – ارتفاع الإصابات في جنوب أفريقيا

سجلت سلطات جنوب أفريقيا خلال 24 ساعة 1767 إصابة جديدة و67 وفاة، مما رفع الإجمالي لأكثر من 674 ألف مصاب و16 ألفًا و734 حالة وفاة.

01:00 – تزايد انتشار الوباء في البيرو

سجلت سلطات البيرو خلال يوم واحد أكثر من 3 آلاف إصابة، وتجاوز الإجمالي 811 ألفا، مما يجعل هذا البلد الواقع في أميركا الجنوبية في المرتبة السادسة على قائمة أكثر الدول تضررا في العالم.

00:50 – ارتفاع الإحصاءات في البرازيل

أعلنت سلطات البرازيل أن إجمالي المصابين لديها وصل إلى نحو 4 ملايين و811 ألفا، كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى نحو 144 ألفا، وذلك بعد تسجيل أكثر من 33 ألف مصاب وأكثر من ألف وفاة خلال يوم واحد.

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