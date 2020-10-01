تعرف على خريطة المواجهات بين جيشي أذربيجان وأرمينيا في إقليم قره باغ

لليوم الرابع على التوالي، تستمر الاشتباكات في إقليم ناغورني قره باغ بين الجيشين الأذربيجاني والأرميني، للسيطرة على مدن فوزولي وجبرائيل وترتر، وبينما سقط عدد من القتلى والجرحى من الطرفين، تبادل الجانبان الاتهامات بانتهاك القوانين الدولية، ومهاجمة أهداف مدنية.

وفيما يلي ملخص لخريطة المواجهات العسكرية:

يقول الجيش الأرميني إنه شن هجوما مكثفا ما زال متواصلا بالمدفعية الثقيلة والصواريخ على مدينة ترتر الحدودية؛ مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وخسائر مادية.

من جانبه أعلن الجيش الأذربيجاني أنه أحبط هجوما معاكسا للقوات الأرمينية في منطقة ماغاديز. وأضاف أن جنود كتيبة ٍللجيش الأرميني فروا من مواقع يحتلونها في قرية توناشين بمحافظة ترتر الأذربيجانية.

وقد أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، التي أكدت استمرار الاشتباكات مع أرمينيا على خط الجبهة، أن الجيش الأذربيجاني بدأ بمحاصرة القوات الأرمينية في محور أغدرةـترتر، ضمن هجوم مضاد يقول إنه لاستعادة الأراضي المحتلة.

وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية قد أعلنت قتل وإصابة نحو 2300 جندي أرميني خلال العمليات العسكرية المتواصلة من دون توقف على جبهات عدة منذ 27 سبتمبر/أيلول الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن الأرمن يسيطرون ليس فقط على قره باغ، وإنما كذلك على 7 مقاطعات أذربيجانية٫ وهو ما يعادل 20% من مساحة أذربيجان.