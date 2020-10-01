بعد انسحاب باريس ونيويورك ولوس أنجلوس.. عمدة لندن يتراجع عن إيفاد مراقب رسمي لتمثيل المدينة بقمة العمداء في الرياض

أورد موقع ميدل إيست آي (middle east eye) أن عمدة لندن صادق خان تراجع عن قراره إيفاد مراقب رسمي، لتمثيل مدينة لندن في قمة عمداء المدن التي تستضيفها الرياض ضمن رئاستها لمجموعة العشرين لهذا العام بين 30 سبتمبر/أيلول و2 أكتوبر/تشرين الأول.

وأوضح الموقع أن قرار خان بشأن سحب المراقب يعود إلى حرصه على ألا تُفهم مشاركة المراقب كدعم للحكومة السعودية.

وينضم بذلك عمدة لندن إلى عمداء كل من لوس أنجلوس ونيويورك وباريس الذين أعلنوا انسحابهم في وقت سابق، معربين عن قلقهم من سجل الرياض في حقوق الإنسان.

وتأتي عمليات الانسحاب من المشاركة في مؤتمر عمداء المدن بعدما حثت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان الأسبوع الماضي في بيان لها عُمداء المدن على مقاطعة الفعالية، مشيرين إلى مخاوف بشأن سجل السعودية في حقوق الإنسان والسياسة الخارجية وتغير المناخ.