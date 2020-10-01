البث الحي
سياسة

بعد انسحاب باريس ونيويورك ولوس أنجلوس.. عمدة لندن يتراجع عن إيفاد مراقب رسمي لتمثيل المدينة بقمة العمداء في الرياض

تراجع صادق خان لحرصه على ألا تُفهم مشاركة المراقب في قمة الرياض كدعم للحكومة السعودية (غيتي)
تراجع صادق خان لحرصه على ألا تُفهم مشاركة المراقب في قمة الرياض كدعم للحكومة السعودية (غيتي)
30/9/2020

أورد موقع ميدل إيست آي (middle east eye) أن عمدة لندن صادق خان تراجع عن قراره إيفاد مراقب رسمي، لتمثيل مدينة لندن في قمة عمداء المدن التي تستضيفها الرياض ضمن رئاستها لمجموعة العشرين لهذا العام بين 30 سبتمبر/أيلول و2 أكتوبر/تشرين الأول.

وأوضح الموقع أن قرار خان بشأن سحب المراقب يعود إلى حرصه على ألا تُفهم مشاركة المراقب كدعم للحكومة السعودية.

وينضم بذلك عمدة لندن إلى عمداء كل من لوس أنجلوس ونيويورك وباريس الذين أعلنوا انسحابهم في وقت سابق، معربين عن قلقهم من سجل الرياض في حقوق الإنسان.

وتأتي عمليات الانسحاب من المشاركة في مؤتمر عمداء المدن بعدما حثت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان الأسبوع الماضي في بيان لها عُمداء المدن على مقاطعة الفعالية، مشيرين إلى مخاوف بشأن سجل السعودية في حقوق الإنسان والسياسة الخارجية وتغير المناخ.

المصدر : الجزيرة + ميدل إيست آي

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

وول ستريت جورنال: مسؤول بالبيت الأبيض زار سوريا سرا للإفراج عن مواطنين أميركيين

والدا الصحفي تايس في لبنان أثناء مشاركتهما في فعالية تضامنية مع ابنهما (رويترز)

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بانتظار مناظرتهما الأخيرة.. ترامب وبايدن يتوجهان إلى ولايات متأرجحة في أسبوع انتخابي حاسم

ترامب يرفض الاعتراف بضعف أدائه في استطلاعات الرأي (رويترز)

السعودية.. إعادة تشكيل مجلس الشورى وهيئة كبار العلماء

الملك سلمان يعين مجلس الشورى المكوّن من 150 عضوا، إضافة لرئيسه (رويترز)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)

معارك قره باغ.. اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا بخرق الهدنة وأوروبا تدعو لوقف غير مشروط للقتال

(الجزيرة)