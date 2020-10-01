بحضور حميدتي.. مؤتمر قبائل البجا بشرق السودان يطالب بتقرير مصير الإقليم رفضا للتهميش

قال مقرر مجلس قبائل البجا في شرق السودان عبد الله أوبشار، إنهم قرروا المطالبة بتقرير المصير لإقليم شرق السودان، رفضا للتهميش.

جاء ذلك في نهاية مؤتمر لهذه القبائل تحت اسم "مؤتمر السلام والتنمية والعدالة"، حضره الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس المجلس السيادي.

من جانبه، أوضح رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة محمد الأمين أن مشكلة إقليم شرق السودان تكمن في الظلم والمعاناة التي مر بها الإقليم عبر الحكومات المتعاقبة منذ استقلال السودان، مبينا أن المؤتمر يهدف إلى تثبيت الحقوق، مؤكدا وقوف الشرق مع "ثورة ديسمبر المجيدة"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السودانية.

كما خاطب والي البحر الأحمر المكلف مهندس عبد الله شنقراي المؤتمر الذي نظمه المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة بشرق السودان على مدى 3 أيام تحت شعار "تثبيت الحقوق التاريخية لإقليم البجا"، وأكد قدرة أهل الشرق على السير قدما في مرحلة الحكم المدني.

وبين شنقراي -بحسب الوكالة السودانية- أن المؤتمر يجسد النهج الديمقراطي في المطالبة بالحقوق المشروعة، مشيدا بدور الإدارة الأهلية في إحلال السلام، وأعرب عن أمله في أن يمتد ذلك لتجاوز تحديات التنمية

وقد تسلم حميدتي توصيات وقرارات المؤتمر التي وردت في البيان الختامي للمؤتمر، والتي شملت الرفض القاطع لمسار سلام الشرق في مفاوضات جوبا، والتجاوزات في تعيين والي كسلا، والتدخلات الخارجية في شأن البلاد.

كما شملت التوصيات إيقاف المخططات الزراعية والصناعية ونشاط التعدين في مناطق الشرق إلى حين التوصل إلى أسس تحقق مصلحة سكان المنطقة.

وفي العاصمة السودانية طالب متظاهرون بتنحي حكومة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ونددوا بالأوضاع الاقتصادية في البلاد. وشدد المتظاهرون على رفضهم رفع الدعم عن السلع الأساسية.

وأغلق المتظاهرون شارع الحرية في قلب الخرطوم٫ منددين بما تعيشه البلاد من أزمات حادة في الوقود والخبز وانخفاض مستمر في سعر الجنيه السوداني.