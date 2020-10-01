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الحرب في ناغورني قره باغ.. التطورات على مدار الساعة

إحدى الصور التي بثها الجيش الأذري لتفجير المدرعات والأسلحة الثقيلة التابعة للجيش الأرمني (الأناضول)
إحدى الصور التي بثها الجيش الأذري لتفجير المدرعات والأسلحة الثقيلة التابعة للجيش الأرمني (الأناضول)
1/10/2020
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آخر تحديث
1/10/2020
(مكة المكرمة) 01:29 PM

دخلت المعارك في ناغورني قره باغ بين القوات الأذرية والانفصاليين الأرمن يومها الخامس، وسط دعوات دولية متجددة لوقف القتال على الفور، فيما كشفت أذربيجان بالصور عن الخسائر التي كبدتها للأرمن بالقصف الجوي.

وفي ما يأتي أبرز تطورات وأخبار النزاع لليوم الخميس الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2020 حسب توقيت مكة المكرمة:

12:34- فرنسا تتهم تركيا بإرسال مرتزقة سوريين إلى ناغورني قره باغ

اتهمت فرنسا اليوم الخميس تركيا بإرسال مرتزقة سوريين للقتال في الصراع الدائر بإقليم ناغورني قره باغ، وقالت إنها تعمل مع روسيا للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين قوات أذربيجان وتلك المنحدرة من أصل أرمني، وهو ما تنفيه أنقرة.

ولم تقدم الرئاسة الفرنسية أي أدلة تدعم الاتهام المتعلق بإرسال مرتزقة، كما لم يأت بيان للكرملين على ذكر الأمر.

لكن وزارة الخارجية الروسية قالت أمس الأربعاء إن مقاتلين سوريين وليبيين من جماعات مسلحة غير قانونية يجري إرسالهم إلى إقليم ناغورني قره باغ.

12:10- الجيش الأرمني يواصل استهداف الصحفيين في أذربيجان

ذكرت وكالة الأناضول أن الجيش الأرمني استهداف المناطق السكنية في أذربيجان من جهة، والصحفيين الذين يغطون تلك الهجمات من جهة أخرى.

ومنذ اليوم الأول لبدء الهجمات الأرمنية في 27 سبتمبر/أيلول الماضي سقطت قذيفة هاون قرب فريقي وكالة الأناضول وشبكة التلفزيون التركي "تي آر تي" (TRT) اللذين كانا يغطيان استهداف المناطق السكنية المدنية.

وبحسب مراسل الأناضول، استهدف الجيش الأرمني خلال الهجمات على مناطق مختلفة خلال الأيام الخمسة الماضية مراسلي عدد من وسائل الإعلام، مثل "إيه آر بي تي في" (ARB TV ) و"هازار تي في" (Hazar TV).

11:33- الدفاع الأذربيجانية تنشر مشاهد لتدمير مدافع الجيش الأرمني

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية الخميس تدمير بطاريات مدفعية للجيش الأرمني خلال هجوم مضاد لتحرير أراضي البلاد من الاحتلال، وفق تعبير بيان الوزارة.

ونشرت الوزارة مشاهد جوية توثق الهجوم على الجيش الأرمني وتدمير بطاريات مدفعيته.

10:34- مقتل مدني بهجمات الجيش الأرمني

أفادت النيابة العامة في أذربيجان في بيان اليوم الخميس بأن مدنيا قتل نتيجة هجمات القوات الأرمنية على محافظة ترتر، ليرتفع عدد الضحايا إلى 16، وأضافت أن الهجمات أسفرت أيضا عن ارتفاع عدد المصابين إلى 55.

9:41- استمرار الاشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا

أعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان استمرار الاشتباكات مع أرمينيا على خط الجبهة طوال الليلة الماضية، في إطار هجومها المضاد لتحرير أراضي البلاد من الاحتلال.

وقالت الوزارة في بيان إن وحدات الجيش الأذرية قصفت بالمدفعية الساحقة مواقع تمركز الجيش الأرمني في الأراضي المحتلة طوال ساعات الليل.

كما نشرت الوزارة لقطات مصورة تظهر قصف المدفعية المواقع الأرمنية.

00:44 – أذربيجان تكبد أرمينيا خسائر عسكرية
أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان أن قواتها تمكنت خلال الأيام الأربعة السابقة من تدمير نحو 200 دبابة وعربة مدرعة و228 مدفعا وأنظمة صواريخ، و30 منظومة دفاع جوي، و6 مراكز قيادة ومراقبة، و5 مستودعات ذخيرة، و110 مركبات، ونظام دفاع جوي من طراز "إس-300" (S-300).

00:25 – بوتين وماكرون يدعوان إلى وقف إطلاق النار
ذكر الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون دعَوَا عقب اتصال هاتفي بينهما إلى وقف فوري لإطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا.

وبحث الرئيسان الخطوات المستقبلية التي قد تتخذها مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا للمساعدة في خفض التصعيد.

وللاطلاع على تطورات وأخبار التوتر في إقليم ناغورني قره باغ أمس يرجى الضغط هنا.

المصدر : وكالات

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