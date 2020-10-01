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سياسة|مصر

اشتباكات بالأقصر بعد مقتل مواطن مصري برصاص ضابط شرطة

اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في العوامية بالأقصر (مواقع التواصل)
اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في العوامية بالأقصر (مواقع التواصل)
30/9/2020

شهدت منطقة العوامية بالأقصر في جنوب مصر اشتباكات عنيفة الليلة بين قوات الأمن ومتظاهرين غاضبين من مقتل أحد شباب القرية على يد قوات الأمن.

وحسب مصادر محلية ونشطاء، فقد أقدمت قوات خاصة من الشرطة على قتل المواطن عويس الراوي خلال مداهمات جرت فجر الأربعاء، وذلك عندما أبدى اعتراضه على اعتقال الشرطة لأخيه.

وأضافت المصادر أن الضابط أطلق النار على رأس الراوي فأرداه قتيلا، لتتحول بعدها القرية إلى ثكنة عسكرية حيث توافدت أعداد كبيرة من القوات والمدرعات في محاولة لمواجهة غضب الأهالي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتأتي هذه الأحداث بعد أسبوع كامل من المظاهرات في مناطق عدة بمصر احتجاجا على تدهور مستوى المعيشة وعلى قانون يفرض على المواطنين دفع غرامات باهظة لتجنب هدم منازلهم بدعوى مخالفتها لاشتراطات البناء، وطالب المحتجون برحيل الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي عن السلطة.

وخرجت المظاهرات بدعوة من الممثل محمد علي الذي كان يمتلك شركة مقاولات تعمل مع الجيش، قبل أن يغادر مصر ويبدأ في كشف وقائع فساد وإهدار للمال العام تورط فيها السيسي وعدد من قادة الجيش.

المصدر : خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي

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