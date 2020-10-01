"هذولا عيالي".. كيف أخمد الشيخ صباح الأحمد نار الفتنة المذهبية في الكويت؟

بينما كانت رياح ونيران الفتن الطائفية والمذهبية تلفح دول المنطقة واحدة تلو الأخرى، وقفت الكويت بحكمة أميرها الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سدا منيعا في وجه هذه الفتنة وأدواتها وألسنتها البشرية والإلكترونية على حد سواء.

ففي 26 يونيو/حزيران 2015، وتحديدا خلال أداء صلاة الجمعة في شهر رمضان المبارك، تعرض مسجد الإمام الصادق الذي يرتاده المصلون الشيعة -الموجود في منطقة الصوابر بالعاصمة الكويتية- إلى تفجير إرهابي أدى إلى مقتل 26 شخصا وإصابة المئات بجروح.

على الفور، استغل بعض المتعصبين في الداخل والخارج منصات التواصل الاجتماعي الحادثة، من أجل تجييش وتأجيج الرأي العام عبر محاولات الغمز واللمز المذهبي، من باب استهداف مسجد شيعي بأيدٍ وأدوات سنّية إبان ذروة بروز ما يُعرف بتنظيم الدولة الإسلامية، ولكن الشيخ صباح ضرب هذه المحاولات الخبيثة في مهدها، وكان لها بالمرصاد.

وبعد دقائق قليلة من وقوع التفجير، سارع الأمير الراحل إلى زيارة المسجد المستهدف من دون أي ترتيبات أمنية، رغم حساسية الأوضاع والظروف الأمنية في مثل تلك اللحظات الحرجة والخطرة في آن معا.

"هذولا عيالي"

وصل الشيخ صباح الذي أجهش بالبكاء إلى مكان التفجير الإرهابي محتضنا المصابين وأهل الضحايا، وأطلق عبارته الشهيرة "هذولا عيالي". في لفتة إنسانية صادقة وذات دلالة واضحة لا تقبل الشك أو التأويل بأن كافة الكويتيين سنّة وشيعة متساوون، ولهم نفس القدر والمكانة لدى قيادة بلدهم.

وكان لهذه العبارة العفوية والعميقة وقع مؤثر جدا أفلح في امتصاص الغضب من النفوس المشحونة، حتى أصبحت شعارا يجسد يوما بعد آخر نموذجا فريدا للعلاقة والتماهي بين القائد وشعبه بشكل عكس إصرار الكويتيين على التمسك الدائم بوحدتهم الوطنية في وجه كافة مشاريع التخندق والتفتيت والتقسيم المذهبي المقيت.

وفي حين تبنى تنظيم الدولة تفجير مسجد الإمام الصادق، تمكنت أجهزة الأمن الكويتية بعد يومين من وقوع الحادث المأساوي من كشف هوية منفذ العملية الانتحارية، الذي تبين أنه يحمل الجنسية السعودية ويدعى فهد القبَاع.

وذكرت وزارة الداخلية -في بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) آنذاك- أن الانتحاري دخل البلاد فجر يوم تنفيذ الهجوم عن طريق المطار، لافتة في الوقت نفسه إلى أن الأجهزة الأمنية ضبطت أيضا سائق السيارة التي أقلت الانتحاري، موضحة كذلك أن السائق الذي يُدعى عبد الرحمن صباح عيدان سعودي من مواليد عام 1989، وهو من المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد.

صلاة الجنازة على ضحايا تفجير مسجد الإمام الصادق (مواقع التواصل)

ترميم المسجد

وبعد مرور أقل من أسبوع على وقوع الحادث، استقبل أمير الكويت الراحل بقصر السيف أسر الضحايا والمصابين، معربا لهم مرة جديدة عن استنكاره وإدانته الشديدة للجريمة الغادرة التي لن تستطيع النيل من وحدة الشعب الكويتي، بل على العكس من ذلك فهي ستزيد التلاحم والتعاطف والتراحم والتعاضد بين أبناء الوطن والبيت الواحد.

وفي اللقاء نفسه، توجه الشيخ صباح للحاضرين بالقول "أنتم أهلنا أنتم عيالنا وإخواننا وإذا لم نذهب لكم نذهب لمن؟ لذلك نحن نعزيكم في أولادنا وعيالنا… الذين راحوا ليسوا أولادكم فقط بل أولادنا وعيالنا وإخواننا وربنا إن شاء الله يتقبلهم في جنته".

وبعد أقل من عام على استهداف المسجد، وتحديدا في 14 يونيو/حزيران 2016، زار أمير الكويت الراحل وولي عهده حينذاك الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (الأمير الحالي) مسجد الإمام الصادق بعد الانتهاء من كافة أعمال الترميم والإصلاحات لمختلف الأضرار التي لحقت به وبمرافقه جراء الهجوم الإرهابي الذي استهدفه.

ووقّع الشيخ صباح في سجل التشريفات، ونقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية تأكيده أن الوحدة الوطنية هي السياج المنيع لحفظ الأمن، في حين أشار الشيخ نواف إلى أن الشعب الكويتي قيادة وحكومة وشعبا أسرة ويدا واحدة في السراء والضراء.

أما رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم فقد أكد بدوره أن الشعب الكويتي ضرب في كل المحطات والمفاصل التاريخية التي شكلت تحديا لكيان الوطن أروع الأمثلة على تلاحمه وتماسكه ووقوفه صفا واحدا خلف قيادته السياسية.

ولطالما استذكر الكويتيون والعرب مواقف الأمير الراحل، الذي لم يترك مناسبة إلا وأوصى فيها الكويتيين بالتضامن والوحدة لتجاوز مختلف الظروف الصعبة والمحن، وكذلك أوصى كافة أبناء الشعوب العربية بالمحافظة على أوطانهم من خلال نبذ العصبيات وسموم الفرقة القبلية والمذهبية التي تدمر الأوطان.