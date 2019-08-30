انضم لقائمة الصحفيين المعتقلين.. السلطات المصرية تحبس مذيعا بالتلفزيون

أمرت النيابة العامة في مصر بحبس الإعلامي والمذيع في التلفزيون المصري مدحت عيسى أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وبحسب عضو مجلس نقابة الصحفيين المصرية عمرو بدر، فقد ألقي القبض على الإعلامي من منزله الثلاثاء الماضي. وذكر بدر أنه لم تتضح بعد طبيعة التهم الموجهة للإعلامي المصري، التي اتخذت النيابة العامة على أساسها قرارا بحبسه أربعة أيام.

وفي مطلع فبراير/شباط 2017، مُنع عيسى من الظهور على شاشة القناة الرابعة المحلية، بحجة انتقاده للأوضاع السياسية التي تمر بها مصر عبر حسابه على موقع فيسبوك.

وسبق أن اعتقل عيسى في ديسمبر/كانون الأول 2011، أثناء تغطيته قرعة للإسكان بمبنى محافظة السويس في حضور قائد الجيش الثالث الميداني.

وفي تلك الواقعة جرى مُنع عيسى من الدخول لتغطية أحداث القرعة، مما دفعه للهتاف بسقوط المجلس العسكري -الحاكم آنذاك- أمام مبنى المحافظة، ليحتجز داخل مدرعة تابعة للجيش.

وقدم عيسى في تلفزيون القنال برامج "حكايات الغريب"، و"السوايسة"، فضلا عن نشرة الأخبار.

وبحسب المرصد العربي لحرية الإعلام (منظمة حقوقية مستقلة)، فإن السلطات المصرية تعتقل أكثر من 85 صحفيا وصحفية، في مقدمتهم الزميل بقناة الجزيرة محمود حسين المعتقل دون محاكمة منذ نحو ثلاث سنوات.