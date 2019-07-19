في مستشفيات غزة.. كثر المصابون والمرضى وندر العلاج
علا موسى-غزة
|أطفال مرضى مهددون بالموت نظرا لعدم توفر الأدوية اللازمة (الجزيرة)
وفيات محتملة
ويقول البرش "قد تحدث وفيات بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب العجز الدوائي، مثل مرضى السرطان الذين لا يتوفر لهم أي علاج وأصحاب المناعات الضعيفة الذين بحاجة لدواء "أي في أي جي" الخاص بالمناعة، وهو غير متوفر منذ ثلاثة أشهر".
ويتابع "هذه الحالات المرضية الصعبة يتم تحويلها إلى الداخل الفلسطيني للحصول على الأدوية، لكن نسبة من هذه الفئة تمنع من الدخول لتلقي العلاج".
وحول موقف السلطة الفلسطينية من الأزمة، قال البرش "تشترط السلطة في رام الله على المانحين التواصل معها بخصوص إدخال الأدوية لقطاع غزة، فشحنة الأدوية التي أدخلتها لغزة عبر منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي وقالت إنها بقيمة أربعة ملايين دولار، وصلت منها أدوية بقيمة مليون دولار فقط".
أدوية بديلة
وفي مجمع الشفاء الطبي أكبر مستشفى في قطاع غزة يقول مدير قسم الطوارئ حاتم الحسيني "يوجد نقص في الأدوية المضادة للتشنج استبدلنا أدوية أقل مفعولا بالأساسية".
ويضيف الحسيني "في بعض المرات نلجأ للتخدير لتخفيف التشنج، وكثير من الأدوية البديلة ليست فعالة مثل الأساسية، وهناك كثير من المصابين بالكسور من مسيرات العودة لا يوجد ما يخفف آلامهم، ولا يوجد في قسم الطوارئ جهاز ألتراساوند (جهاز الموجات فوق الصوتية) للكشف عن الإصابات بشكل دقيق".
أما أحمد جندية (29 عاما) فهو مصاب منذ أربعة أشهر، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه لدى مشاركته في مسيرات العودة، فلا يستطيع تأمين ثمن علاجه لأنه عاطل عن العمل، ولا يجد مضادا حيويا أو حتى مسكنا في مستشفى الأمل.
حال جندية مثل حال أنور السقا (24 عاما) الذي لم يحصل على علاج منذ أيام، وهو بحاجة لمسكن لآلام في يده اليمنى المصابة نتيجة سقوط علوي، ويقول السقا "المريض داخل المستشفى أصبح مجبرا على إحضار العلاج من الخارج، وهناك أدوية لغرف العمليات لا يمكن أن تمنح لنا نتيجة الأزمة".
- صراع الناقلات يتصاعد.. إيران تحتجز سفينة بريطانية وتفرج عن أخرى ولندن تبحث الموقف مع واشنطن
- بعد مسيرة ناجحة.. الجزائر تتوج بكأس أفريقيا للمرة الثانية في تاريخها
- واشنطن نفت علاقتها بالهجوم.. طائرة مسيرة تقصف معسكرا للحشد الشعبي بالعراق
- تورط باغتيالات عدن.. من هو هاني بن بريك وما علاقته بالإمارات؟
- الولايات المتحدة وقعت في الفخ.. هل خدعت هواوي الجميع؟