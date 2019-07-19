في مستشفيات غزة.. كثر المصابون والمرضى وندر العلاج

علا موسى-غزة

بلغت أزمة نقص الأدوية والمعدات الطبية في قطاع غزة ذروتها، وأعلنت وزارة الصحة هناك أنها تواجه أزمة غير مسبوقة في نقص الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، على مدار 13 عاما من الحصار الإسرائيلي.

وحسب بيانات الوزارة فإن نسبة عجز الأدوية في المستشفيات "وصلت 52%، فمريض واحد من كل مريضين يتوفر له العلاج، وكثير من المرضى حرموا العلاج، وآخرون يُطلب منهم إحضار العلاج من الخارج لعجز المستشفيات عن تأمينه".

لكن كثيرا من المرضى داخل المستشفيات لا يستطيعون تأمين ثمن شراء الأدوية من الصيدليات خصوصا المسكنات والمضادات الحيوية، في ظل الأزمة التي يعيشها سكان قطاع غزة وأزمة رواتب موظفي السلطة وحكومة غزة السابقة.

ويعتبر مدير عام الصيدلية في مخازن وزارة الصحة يوسف البرش الأزمة "غير مسبوقة نتيجة للتراكمات والعجز السابق في وزارة الصحة، حيث وصلت نسبة العجز في السنوات السابقة إلى 30%، لكنها وصلت اليوم إلى 52%، وتكفي الأدوية الأساسية الموجودة في مخازن وزارة الصحة ستة أشهر وأخرى ثلاثة فقط".

ويوضح أن العجز يلقي بتبعات كارثية على عدة فئات "مثل أطفال مرض الثلاسيميا وعددهم 250 طفل مريض لا تتوفر علاجاتهم، كما أن 330 طفلا بحاجة لحليب الأطفال العلاجي لكنه غير متوفر، وثلاثمئة من مرضى زراعة الكلى كانوا يحصلون على علاجهم اللازم لكنه غير متوفر، إلى جانب مئتي طفل مرضى كلى بحاجة إلى غسيل كلوي بشكل دوري ويعانون من عدم توفر نواقل الدم، وحالهم مثل حال مرضى الضغط والسكري والأمراض النفسية".