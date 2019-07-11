ماذا يخفي اهتمام روسيا بوتين بالقارة السمراء؟

بوتين ورئيس أنغولا جواو لورينكو خلال لقاء مشترك على هامش قمة دول مجموعة بريكس بجوهانسبرغ في يوليو/تموز 2018 (رويترز)

أنظمة مستهدفة

كما تركز موسكو في مقاربة توسيع نفوذها في أفريقيا على استهداف أنظمة لا تحظى بعلاقات جيدة مع الغرب أو غير راضية عنه، مثل زيمبابوي والسودان وجمهورية أفريقيا الوسطى، وفق ما يرى الباحث تيري فيركلن من مجموعة الأزمات الدولية في بروكسل.

ورغم أن تغير الديناميات الدولية غير الملامح "السوفياتية الطابع" للسياسة الروسية في أفريقيا، حيث لم تعد تتمحور حول نشر وسائل الردع النووية الإستراتيجية والفكر الماركسي، لكنها ما زالت تستخدم المفاهيم الأيديولوجية ذاتها، مثل الوحدة والقومية الأفريقيتين، من أجل نسج علاقة مصالح مع القادة والسياسيين الأفارقة.

ويرى موقع ستراتفور الأميركي المتخصص في تحليل السياسات الدولية أن اهتمام روسيا بالقارة السمراء يرتكز على أسس.

أحدها يتمثل في رفض الإطاحة بالأنظمة الدكتاتورية، وهو ما ظهر جليا في الدعم الروسي المطلق عسكريا وسياسيا لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، وللرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

ومن المنطلق ذاته، قدمت روسيا دعما ملموسا لرئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستان أرشانج تواديرا، وللرئيس السوداني المعزول عمر البشير، ومن بعده للمجلس العسكري الانتقالي السوداني. كما دعمت نظام الرئيس روبرت موغابي في زيمبابوي، ونظام عبد الفتاح السيسي في مصر.

من ناحية أخرى، لا يُعد الحرص على استقرار القارة الأفريقية هما كبيرا بالنسبة لموسكو، لكن الأهم بالنسبة لها هو ضمان علاقات بديلة وتكاملية مع دول القارة وباقي أقطار العالم في ظل خلافها المتصاعد مع الغرب.

فقد نشرت مثلا متعاقدين عسكريين خاصين في جمهورية أفريقيا الوسطى لنقل الأسلحة وتدريب القوات الحكومية وتوفير الحماية الشخصية للرئيس.

وأعلنت في مايو/أيار الماضي مخططا لنشر خبراء تقنيين روس في جمهورية الكونغو الديموقراطية لتدريب قوات الجيش الكونغولي على التعامل مع المعدات العسكرية الروسية.