مقابر متعددة الطوابق بمصر.. أموات يسكنون الطابق الثالث
دعاء عبد اللطيف-القاهرة
ولجأ المصريون لبناء مقابر متعددة الطوابق بحيث يٌدفن الموتى في أدوار فوق بعضهم البعض بسبب ارتفاع تكلفة المدفن والتي باتت تتراوح بين ثلاثين ألف جنيه وحتى خمسمائة ألف (نحو 29 ألف دولار أميركي) تبعا لسعر ومساحة أرض المنطقة التي يتم البناء عليها.
وتقدم عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب خالد مشهور السبت الماضي بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي حول ارتفاع أسعار المقابر لأرقام غير مسبوقة.
وأوضح النائب البرلماني في طلبه أن سعر المقبرة "5 نجوم" يتراوح بين أربعمئة ألف ومليون جنيه حسب المكان والتشطيب، لتتفوق بذلك على أسعار وحدات سكنية بالأماكن المميزة.
|يتم نقل الجثث إلى الأدوارالعليا من المقبرة عبر سلم حديدي صغير (الجزيرة)
صعود الميت
عبر سلم معدني صغير ترتبط طوابق المقابر ببعضها، وتزيد آلام الطقوس الجنائزية مع تخيل مشهد صعود الكفن وبداخله المتوفى عبر هذا السلم وكيفية السيطرة على الجثمان والحفاظ عليه من السقوط.
يقول أسامة (وهو أحد أصحاب المقابر متعددة الطوابق في مدينة شربين بمحافظة الدقهلية) إن غالبية أصحاب المدافن اضطروا لزيادة عدد أدوارها بسبب ارتفاع أسعارها فضلا عن قلة المعروض منها.
وأضاف أن كثيرا من المواطنين يلجؤون إلى بناء المقابر على أراض زراعية بعد تبويرها بشكل غير قانوني.
ووصف نقل الجثامين إلى الأدوار المرتفعة بالمرهق خاصة مع أصحاب الأوزان الثقيلة، وأردف "أحيانا تقع حوادث للجثامين أثناء نقلها لطابق مرتفع وهو ما يكون ذا وقع مؤلم جدا على أهلهم".
مقابر حكومية
ومن حين لآخر تطرح وزارة الإسكان عبر مجالس المحافظات مقابر بنظام حق الانتفاع، وفق للقانون 251 لسنة 1966، وهو الذي يمنع تمليك المقابر مما يسمح للدولة بإمكانية نقل المدافن بالرفات إلى أي مكان.
المقابر التي تطرحها الحكومة تكون بأسعار أقل من غيرها في السوق لكنها تحتاج لأصحاب النفس الطويل الذين يضمنون أن الموت بعيد عنهم لسنوات، فقوائم الانتظار ربما تصل لعشر سنوات فضلا عن التعقيدات الإجرائية.
فالحصول على مقبرة حكومية يتطلب بخلاف دفع ثمنها إيداع مبلغ خمسة آلاف جنيه باسم الجهاز التنفيذي لمشروع وادي الراحة ببنك التعمير والإسكان، ويصرف المبلغ على أعمال الصيانة والحراسة من عائد الوديعة.
ولابد لحاجز المقبرة أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصري الجنسية وليس اعتبارياً وألا يقل عمره عن 21 عاماً في تاريخ الحجز، ولا يحق للأسرة "الزوج والزوجة والأولاد القصر" التقدم لحجز أكثر من مقبرة.
كما يحظر تقسيم أو تجزئة المقبرة أو التصرف في المقبرة أو التنازل عنها للغير بأي طريقة.
وتطرح محافظة الجيزة أراضي بطريقة حق الانتفاع كل أربع سنوات، ويتم تسلمها بعد ثلاث سنوات من حجزها، وتبلغ مساحتها 22 مترا.
|الأزهر: يجوز بناء المقابر متعددة الطوابق عند الضرورة على أن يتم تجهيز المدفن بالتراب والرمل (الجزيرة)
دفن شرعي
من جهته قال عضو جبهة علماء الأزهر الشيخ محمد عوف إن الحكم الشرعي لبناء المقابر متعددة الطوابق هو الإجازة مع الضرورة، على أن يتم تجهيز المدفن بالتراب والرمل.
ومن الأفضل -يقول الشيخ عوف- أن تشرف الدولة على بناء المقابر، ضاربا مثالا ببعض الدول كتركيا والتي تتولى حكومتها كل إجراءات الدفن من الغسل والصلاة على الميت وتخصيص مكان الدفن واللحد وتوفير وسيلة انتقال من البلدية لنقل الأهالي لمكان المقبرة.
وقال أيضا إن تولي الدولة عملية الدفن يرشد النفقات ويحمي الناس من جشع المتاجرة بالمقابر، مبديا تخوفه في الوقت نفسه من الفساد الإداري والمحلي بمصر والذي قد يؤدي لنفس نتيجة التعامل مع التجار والسماسرة.
وعن طرح الدولة مقابر بنظام حق الانتفاع، رأى عضو جبهة علماء الأزهر أن ذلك لا يعد علاجا للمشكلة، وتابع "الحل يكون بنظام متكامل وشامل مع حفظ الحقوق واستشارة علماء الدين في الإجراءات".