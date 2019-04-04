مقابر متعددة الطوابق بمصر.. أموات يسكنون الطابق الثالث

دعاء عبد اللطيف-القاهرة

تعلم الإنسان مواراة الجثث تحت التراب من الغراب عبر مشهد روته آيات قرآنية كريمة بعدما قتل قابيل أخاه هابيل، وبعد أزمان كثيرة تقدم المصريون خطوة ليعلموا البشرية نوعا جديدا من الدفن من خلال المقابر ذات الأدوار المتعددة.

ولجأ المصريون لبناء مقابر متعددة الطوابق بحيث يٌدفن الموتى في أدوار فوق بعضهم البعض بسبب ارتفاع تكلفة المدفن والتي باتت تتراوح بين ثلاثين ألف جنيه وحتى خمسمائة ألف (نحو 29 ألف دولار أميركي) تبعا لسعر ومساحة أرض المنطقة التي يتم البناء عليها.

وتقدم عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب خالد مشهور السبت الماضي بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي حول ارتفاع أسعار المقابر لأرقام غير مسبوقة.

وأوضح النائب البرلماني في طلبه أن سعر المقبرة "5 نجوم" يتراوح بين أربعمئة ألف ومليون جنيه حسب المكان والتشطيب، لتتفوق بذلك على أسعار وحدات سكنية بالأماكن المميزة.