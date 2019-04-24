أمنستي: إعدامات السعودية مؤشر مروع على أنه لا قيمة لحياة الإنسان

قالت منظمة العفو الدولية إن الإعدام الجماعي الذي نفذته السعودية "مؤشر مروع على أنه لا قيمة لحياة الإنسان لدى السلطات التي تستخدم عقوبة الإعدام بشكل منتظم، كأداة سياسية لسحق المعارضة من الأقلية الشيعية في البلاد".

واعتبرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تغريدة لها على حساب بتويتر أن إعدام سلطات السعودية "37 شخصا في أعقاب محاكمات جائرة بحقهم، والحكم على عبد الكريم الحواج بالإعدام على خلفية جرائم ارتكبها عندما كان دون سن الـ18، انتهاك صارخ للقانون الدولي".

وكانت الداخلية السعودية أعلنت أمس الثلاثاء إعدام 37 شخصا بعد إدانتهم بتهم متصلة بالإرهاب، وقالت إنهم يحملون الجنسية السعودية.

وأوضحت الوزارة أنه تم "تنفيذ حكم القتل تعزيرا، وإقامة حد الحرابة في عدد من الجناة لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف، وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد، والإخلال بالأمن، وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي".

وذكرت أن التنفيذ تم في العاصمة الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة ومنطقة القصيم (وسط) والمنطقة الشرقية وعسير (جنوب).

وأشارت منظمة العفو إلى أن السعودية من الدول الخمس الأوَل في العالم التي تنفذ عمليات إعدام، وقد نفذت منذ بداية العام 104 إعدامات، مشددة على أنها تناهض عقوبة الإعدام "في جميع الأحوال دون استثناء، بغض النظر عن طبيعة الجريمة، أو صفات المذنب، أو الأسلوب الذي تستخدمه الدولة في إعدام السجين".