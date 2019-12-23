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"توتوك".. تطبيق إماراتي يتجسس على الهواتف ويسرب الصور والتسجيلات والعلاقات

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" -نقلا عن مسؤولين أميركيين- بأن الحكومة الإماراتية استخدمت تطبيقا على الهواتف الذكية يدعى "توتوك " (ToTok) للتجسس على مستخدميه، ويسرب محادثاتهم وصورهم وتسجيلاتهم وعلاقاتهم وتحركاتهم.

وحسب خبراء تقنيين، فإن التطبيق ابتكرته شركة "بريج هولدينغ" ومقرها أبو ظبي، ويرجح أنها على صلة بشركة "دارك ماتر" الإماراتية المختصة بتنفيذ عمليات قرصنة إلكترونية، والتي يعمل بها مسؤولو استخبارات إماراتيون وإسرائيليون سابقون.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين أميركيين سابقين قولهم إن شركة "دارك ماتر" تخضع لتحقيق من قبل مكتب التحقيقات الأميركية (أف.بي.آي) للاشتباه في احتمال ارتكابها جرائم إلكترونية.

يشار إلى أن شركتي غوغل وآبل أزالتا تطبيق "توتوك" من متاجرهما للتطبيقات بعد أن قررتا أنه ينطوي على مخالفات.

المصدر : الصحافة الأميركية
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