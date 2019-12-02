بحضور دبلوماسيين أميركيين.. طلاب الجامعة الأميركية بالقاهرة يهتفون ضد إسرائيل

علاء عبد الرازق-القاهرة

انسحب طلاب بالجامعة الأميركية في القاهرة من مؤتمر يضم دبلوماسيين أميركيين سابقين، ورددوا هتافات رافضة للاحتلال الإسرائيلي، كما رفعوا لافتات تدعم القضية الفلسطينية.

ونشرت صفحة اتحاد طلاب الجامعة الأميركية في القاهرة مقطع فيديو لهتاف طلاب الجامعة ضد الصهيونية بحضور السفيرين الأميركيين السابقين لدى القاهرة دانيال كرتزر وفرانك ويزنر.

وقالت الصفحة إن 150 طالبا انسحبوا مما وصفته بنقاش مدعوم من الاحتلال الإسرائيلي.

وكان كرتزر سفيرا للولايات المتحدة في القاهرة خلال فترة الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، بينما خدم سفيرا لواشنطن في تل أبيب خلال عهد جورج بوش الابن، وهو حاليا يدرس سياسات الشرق الأوسط في جامعة برينستون الأميركية.

‪ساحة مقر الجامعة الأميركية بالقاهرة‬ (الجزيرة)

ويترأس ويزنر معهد دول الخليج العربي، وهو معروف بعلاقته مع المسؤولين المصريين، وقد أرسله الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما للتفاوض مع المسؤولين المصريين خلال ثورة يناير 2011.

وتجمع الرابطة الطلابية التبرعات لصالح غزة داخل مقر الجامعة الأميركية بالقاهرة خلال هذا الأسبوع، بالتعاون مع اتحاد الطلبة.

ونظمت الرابطة الطلابية مسيرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة داخل مقر الجامعة بمشاركة مئات الطلبة، ونشرت صور الفعاليات على مواقع التواصل الاجتماعي.

‪حملة تبرعات لصالح غزة بالجامعة الأميركية في القاهرة اليوم‬ (الجزيرة)

وكانت زيارة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في يناير/كانون الثاني الماضي لمقر الجامعة الأميركية بالقاهرة قد أثارت ردود أفعال غاضبة داخل مجتمع الجامعة، حيث طالب مجلس الجامعة بحجب الثقة عن رئيس الجامعة فرانسيس ريتشاردوني الذي كان سفيرا لواشنطن في القاهرة أيضا، نظرا لسماحه لوزير الخارجية الأميركي باتخاذ الجامعة منبرا يخاطب منه العالم العربي.

وحث مجلس الجامعة من الأكاديميين مجلس أوصياء الجامعة في نيويورك على حجب الثقة عن ريتشاردوني، في الوقت الذي تحتفل فيه الجامعة بعيدها المئوي.