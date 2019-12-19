تحدث عن مؤامرة أميركية إسرائيلية إماراتية.. الخزعلي يحذر من حرب أهلية في العراق

قال الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق في العراق قيس الخزعلي إن إجراء انتخابات مبكرة في ظل استقالة الحكومة والوضع الأمني غير المستقر، مخاطرة كبيرة قد تدفع إلى حرب أهلية.

وأضاف الخزعلي في مقابلة مع الجزيرة تبث لاحقا، أن هناك مشروعا أميركيا إسرائيليا إماراتيا لاستغلال المظاهرات للتخريب، مشيرا إلى أن الإجماع على شخصية رئيس الوزراء القادم أمر مستبعد حاليا.

وأوضح أن أحد أسباب استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي رفضه طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب تسليمه نصف النفط العراقي مقابل إعادة إعمار العراق.

وكان الخزعلي قد اتهم الشهر الماضي أطرافا خارجية بمحاولة إثارة الفوضى والاقتتال الداخلي، وذكر إسرائيل وأميركا والإمارات.

وأضاف خلال لقاء تلفزيوني أن إحدى الرئاسات الثلاث -إضافة إلى قائد كبير لأحد الأجهزة الأمنية- هم الطرف الداخلي المشارك في ما سماها "المؤامرة".

واعتبر الخزعلي خلال لقائه أن العراق لا يمكن أن يستقر إلا إذا حصر السلاح بيد الدولة، مشيرا إلى أن الحشد من أجهزة الدولة وأن محاولة استدراجه إلى مواجهة الجماهير تعني أن العراق فقد مصدر قوته.

ومنذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد العراق مظاهرات تطالب بالإصلاح السياسي ومحاسبة الفاسدين وتوفير فرص العمل. وأدت المواجهات العنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين إلى مقتل نحو 460 شخصا وإصابة قرابة 20 ألفا آخرين، وفق مصادر حقوقية عراقية.