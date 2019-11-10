تنظيم الدولة.. هل يُبعث من جديد في جنوب شرق آسيا؟

البغدادي وقادة التنظيم تنبهوا لأهمية منطقة جنوب شرق آسيا في خدمة إستراتيجيتهم العالمية (مواقع التواصل)

قُبلة حياة

ويؤكد تقرير نشرته مجلة "فورين أفيرز" الأميركية أن منطقة جنوب شرق آسيا قد تتحول فعلا إلى "قبلة حياة" تبعث الروح من جديد في فكر التنظيم المهزوم، خاصة أنها رقعة جغرافية مليئة بالجزر وغير مترابطة الأطراف تصعب السيطرة عليها، وتشكل مجالا مناسبا للحروب غير التقليدية وحرب العصابات.

فقد تزايد بشكل ملحوظ توافد المقاتلين الأجانب على هذه المنطقة منذ 2018، خاصة بعد أن أضحى الوصول إلى كل من العراق وسوريا أكثر صعوبة، وتركز هؤلاء بشكل أساسي في دول مثل الفلبين وإندونيسيا وماليزيا بسبب تزايد سمعتها كواجهات ناشئة لما يعرف بـ "الجهاد العالمي".

وكانت تنظيمات مقاتلة في المنطقة قد أعلنت -منذ 2014- مبايعتها لزعيم تنظيم الدولة السابق أبو بكر البغدادي، من بينها جماعة أبو سياف المرتبطة بتنظيم القاعدة، وجماعة "ماوتي" الموالية لتنظيم الدولة التي كانت السبب الأساسي في حصار دامٍ تعرضت له مدينة "ماراوي" الفلبينية في العام 2017، و"جماعة أنشاروت دولة" وهي فرع آخر للتنظيم في إندونيسيا.

اهتمام متزايد

في البدء، لم يلق قادة التنظيم في الشرق الأوسط بالا لهذه المبايعات وإعلانات الولاء، لكن القيادة المركزية للتنظيم بدأت تدريجيا تتنبه للأمر، فأضحت أذرع التنظيم الإعلامية تظهر بشكل متزايد مقاتلين ذوي ملامح من جنوب شرق آسيا في أشرطتها الدعائية، بما في ذلك مقاطع الذبح القاسية للرهائن والأسرى. كما أصدر تنظيم الدولة في العام 2016، صحيفة أسبوعية بلغة "البهاسا ملايو" -وهي اللغة الرسمية المستخدمة في جميع أنحاء إندونيسيا- وأنشأ المئات من القنوات على مواقع التواصل الاجتماعي باللغة ذاتها لنشر فكره وتعزيز إيديولوجيته.

وفي السنة نفسها، أعلن البغدادي، الزعيم الفلبيني لجماعة أبو سياف، إسنيلون هابيلون، أميرا لتنظيم الدولة في شرق آسيا، ومنح رسميا مجموعات قتالية فلبينية صغيرة أعلنت ولاءها للتنظيم صفة "سرايا".

وبحسب مجلة "فورين أفيرز" فإن تنظيم الدولة ورغم تنصيبه أميرا واحدا فقط لجنوب شرق آسيا، فإنه لم يعتبر قط المنطقة وحدة متجانسة، وحاول دوما أن يجعل أساليب تجنيده وتكتيكاته العسكرية ملائمة للخصوصيات المحلية لكل بلد.

ففي إندونيسيا، عادة ما يجند عناصره من خلال استهداف مساجد ومدارس دينية ينتشر فيها فكر التطرف، بينما في ماليزيا -حيث تحكم الدولة رقابتها على المساجد- يركز التنظيم على شبكة الإنترنت، لذلك ينحدر مقاتلوه وأنصاره من هذا البلد من كل أطياف وطبقات المجتمع. أما في الفلبين، فيستغل حاجة الفقراء لتوسيع قاعدته وتجنيد مقاتلين جدد.