مسؤول بأمنستي للجزيرة نت: المصالح و"الجيوسياسية" تحولان دون إحقاق العدالة بملف خاشقجي

هشام أبو مريم-بروكسل

أكد المدير العام لمنظمة العفو الدولية في بلجيكا فيليب هينسمانس أن المصالح الاقتصادية إضافة إلى الأهمية الجيوسياسية للسعودية في منطقة الشرق الأوسط هما السبب في تلكؤ الدول الغربية -وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي- في الضغط على النظام السعودي من أجل محاكمة الجناة في ملف اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.



واعتبر هينسمانس أن دولا كبرى في مجلس الأمن -وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا- تحول دون تدويل الملف، ولن تترد في استخدام حق النقض لإجهاض الخطوة. ورغم ما يحظى به ولي العهد محمد بن سلمان من دعم غربي فإن دولا أوروبية -بينها بلجيكا- لم تتردد في التنديد بالانتهاكات الجسيمة للحريات وحقوق الإنسان في السعودية، الأمر الذي أجبر النظام على اتخاذ سلسلة تدابير وإصلاحات غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان.

- هل أجهضت الولايات المتحدة ودول أوروبية المساعي لمحاكمة النظام السعودي وعدم توريط ولي العهد السعودي في حادث الاغتيال؟



لا يمكنني الجزم بأن هناك نية مبيتة لقبر هذا الملف من قبل الحكومات الغربية، ولكن من المؤكد أن هناك مزيجا من المصالح، بينها المصالح الاقتصادية والملفات الجيوسياسية في المنطقة، التي لعبت دورا كبيرا في طريقة تعامل الغرب مع هذه القضية، من خلال عدم التعرض للسعودية والمطالبة بمحاكمة حقيقية للجناة، والاكتفاء بعبارات التنديد والشجب.

ويجب التنويه إلى أن عدة دول أوروبية لم تكتف بالتنديد فقط، بل اتخذت إجراءات ملموسة، بينها ألمانيا التي قررت وقف تصدير السلاح للسعودية بعد عملية اغتيال خاشقجي.



كما أن عدة دول أوروبية -بينها بلجيكا- اتخذت موقفا واضحا من انتهاك حقوق الإنسان وغياب الديمقراطية في السعودية. أما الموقف الأميركي فهو من الواضح أنه دافع باستماتة عن السعودية بسبب العلاقات والمصالح الثنائية بين واشنطن والرياض.

ورغم ما يحظى به النظام السعودي من الدعم الغربي، أعتقد أن هناك ضغوطا دولية تمارس عليه، الأمر الذي دفع ولي العهد محمد بن سلمان إلى اتخاذ سلسلة من الإصلاحات غير المسبوقة في مجال حقوق الإنسان، حتى وإن كانت في ظاهرها سطحية وتلقى مقاومة من قبل التيار الديني المحافظ في البلاد.

- هل هناك ضغوط في أورقة الأمم المتحدة من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية من أجل عدم تدويل ملف اغتيال جمال خاشقجي؟



مما لا شك فيه أن هناك ضغوطا دولية قوية في أروقة الأمم المتحدة للحيلولة دون تدويل قضية خاشقجي.



ومن أجل تدويل الملف يحتاج الأمين العام للأمم المتحدة الضوء الأخضر من قبل مجلس الأمن، الذي تعتبر الولايات المتحدة عضوا دائما فيه. وبالتالي فإن أي محاولة لتدويل الملف لن يصطدم فقط بالفيتو الأميركي، بل من المحتمل جدا أن تنقضه دول أخرى دائمة العضوية مثل الصين وروسيا، وربما فرنسا أيضا، لأن هذه الدول عادة تعارض هذا النوع من القرارات.

- هل طلبتم كمنظمة دولية من الأمم المتحدة المشاركة في التحقيقات من أجل معرفة الحقيقة في ملف خاشقجي؟



لا نشارك في أي تحقيقات جنائية رسمية تقوم بها الأمم المتحدة، مشاركتنا تتمثل في إفادة وإطلاع المنظمة على ما حصلنا عليه من وثائق وتقارير.



هذا النوع من التحقيقات الجنائية يتطلب موارد بشرية ومادية كبيرة لا نتوفر عليها، كما أن الوصول للمتهمين والوثائق أمر صعب بالنسبة لدولة مثل السعودية، ولهذا نحن ندعم ونعول على تحقيقات المحققة الخاصة أنياس كالامار.

بالنسبة لمنظمتنا، قمنا بفعاليات في الذكرى الأولى لاغتيال خاشقجي من أجل تنوير الرأي العام في هذا الملف، من أجل المطالبة بمحاكمة حقيقية للجناة، وإبراز واقع وغياب حقوق الإنسان في السعودية.

سنواصل المطالبة بإحقاق العدالة في ملف خاشقجي ومعاقبة الجناة وتقديمهم للمحاكمة. ومن المؤكد أن ولي العهد السعودي يتحمل المسؤولية في مقتل خاشقجي، ولهذا يجب أن تتكشف الحقيقة عن دوره في عملية الاغتيال.