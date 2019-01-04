10 شركات طيران ومطارات الأكثر احتراما للمواعيد

تصدرت شركة كوبا إيرلاينز من بنما قائمة أكثر شركات الطيران في العالم احتراما للمواعيد في عام 2018، وذلك بنسبة دقة بلغت 90%، وفق استطلاع رأي عالمي نشرت نتائجه وكالة بلومبيرغ الأميركية، وجاءت ضمن قائمة الشركات العشر الأكثر احتراما للمواعيد الخطوط القطرية التي حلت تاسعة بنسبة 85.2%.

وكشف استطلاع أجرته "أو أي جي" -أكبر شبكة في العالم لبيانات الرحلات الجوية- عن أن شركة إير لاتفيا حلت ثانية بنسبة دقة بلغت 89.2%، ثم هونغ كونغ إيرلاينز بـ 88.1%، فشركة هاواين إيرلاينز بنسبة 87.5%، فشركة بانكوك إيرلاينز التايلندية بنسبة 87.2%، ثم شركة كنتاس إيرويز الأسترالية بـ87.2%، فشركة لاتام إيرلاينز التشيلية بنسبة 85.2%.

وحلت شركة أزول البرازيلية في المرتبة الثامنة بنسبة دقة ناهزت 85.2%، وفي المرتبة الأخيرة نجد شركة كي إل أم الهولندية بـ 84.5%.

ومن أجل احتساب معدل الدقة في احترام مواعيد الرحلات، رصدت شبكة "أو أي جي" سجل رحلات شركات الطيران سواء المغادرة أو القادمة، وإذا كانت أقلعت أو حطت في غضون 15 دقيقة من مواعيدها المبرمجة.

وتشير بيانات منظمة للطيران المدني الدولي (إيكاو) إلى أن نحو 4.3 مليارات شخص سافروا جوا العام الماضي، بزيادة قدرها 6.1% مقارنة بعام 2017، وحققت شركات الطيران نسبة ملء لطائراتها ناهزت 81.9% في العام الماضي، وهي نسبة قياسية.