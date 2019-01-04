10 شركات طيران ومطارات الأكثر احتراما للمواعيد
تصدرت شركة كوبا إيرلاينز من بنما قائمة أكثر شركات الطيران في العالم احتراما للمواعيد في عام 2018، وذلك بنسبة دقة بلغت 90%، وفق استطلاع رأي عالمي نشرت نتائجه وكالة بلومبيرغ الأميركية، وجاءت ضمن قائمة الشركات العشر الأكثر احتراما للمواعيد الخطوط القطرية التي حلت تاسعة بنسبة 85.2%.
وحلت شركة أزول البرازيلية في المرتبة الثامنة بنسبة دقة ناهزت 85.2%، وفي المرتبة الأخيرة نجد شركة كي إل أم الهولندية بـ 84.5%.
ومن أجل احتساب معدل الدقة في احترام مواعيد الرحلات، رصدت شبكة "أو أي جي" سجل رحلات شركات الطيران سواء المغادرة أو القادمة، وإذا كانت أقلعت أو حطت في غضون 15 دقيقة من مواعيدها المبرمجة.
وتشير بيانات منظمة للطيران المدني الدولي (إيكاو) إلى أن نحو 4.3 مليارات شخص سافروا جوا العام الماضي، بزيادة قدرها 6.1% مقارنة بعام 2017، وحققت شركات الطيران نسبة ملء لطائراتها ناهزت 81.9% في العام الماضي، وهي نسبة قياسية.
|مطار هانيدا الياباني صنف كأحسن مطار في العالم من حيث احترام المواعيد في عام 2018 (رويترز)
قائمة المطارات
وضمن أكبر مطارات العالم التي يشملها تصنيف "أو أي جي"، وهي التي تستقبل كل منها أكثر من ثلاثين مليون مسافر سنويا، تصدر مطار هانيدا الياباني قائمة أحسن عشرة مطارات التزاما بالمواعيد في عام 2018 بنسبة 85.6%، ويستند التقييم إلى معيار وصول أو مغادرة الرحلات ضمن هامش 15 دقيقة من الموعد المقرر.
وجاء مطار أتلانتا الأميركية في المرتبة الثانية بنسبة 82.2%، تلاه مطار سنغافورة (80.7%)، فمطار دنفر الأميركي (80.7%)، فمطار لوس أنجلوس الأميركي أيضا (80%)، وفي المرتبة السادسة حل مطار برشلونة الإسباني (79.2%)، ثم مطار دالاس فورت ورث الأميركي (78.2%)، ثم مطار أمستردام الهولندي بنسبة 77.7%، فمطار بانكوك بنسبة 77.2%، وفي المرتبة العاشرة جاء مطار شيكاغو بنسبة 76.7%.