وزير بريطاني: هناك فرصة بـ 50% لإيقاف بريكست

قال وزير التجارة البريطاني ليام فوكس إن هناك فرصة بنسبة 50% لاحتمال وقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا رفض البرلمان اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي المعروف باسم بريكست.

وذكر الوزير -وهو من المؤيدين البارزين للانسحاب- لصحيفة صنداي تايمز أمس "إذا لم نصوت لصالح ذلك، فلست متأكدا من منحي البريكست أكثر من 50%".

وفي الوقت الذي لم يتبق فيه سوى ثلاثة أشهر على موعد الخروج من التكتل الأوروبي في 29 مارس/آذار المقبل، بدأ اتفاق لرئيسة الوزراء تيريزا ماي أبرمته مع الاتحاد الشهر الماضي يتهاوى ليفسح المجال بذلك أمام سلسلة من السيناريوهات، ابتداء من الخروج العشوائي دون اتفاق، إلى إلغاء عملية الانسحاب برمتها.

وكانت ماي قد ألغت في وقت سابق من الشهر الجاري تصويتا مزمعا على اتفاقها داخل البرلمان بعد اعترافها بأن المشرعين سيرفضونه، ومن المتوقع أن يصوت البرلمان على الاتفاق في الأسبوع الثالث من الشهر المقبل.

بند خاص

ومن أبرز نقاط اتفاق الخروج التي تثير اعتراض النواب بند قد يبقى بريطانيا ضمن اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي للحيلولة دون وقوع انفصال تام بالحدود بين إيرلندا العضوة بالاتحاد ومقاطعة إيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة.

من جانب آخر، قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إن الاتحاد لا يحاول إبقاء بريطانيا ويريد بدء مناقشة مستقبل العلاقات باللحظة التي يوافق فيها البرلمان البريطاني على اتفاق الخروج.

وقال يونكر بمقابلة مع صحيفة فيلت أم زونتاغ الألمانية "يجري التلميح إلى أن هدفنا هو إبقاء المملكة المتحدة بالاتحاد بكل السبل الممكنة. هذه ليست نيتنا. كل ما نريده هو وضوح علاقاتنا مستقبلا. نحن نحترم نتيجة الاستفتاء".

ورفض المسؤول الأوروبي مناقشة ما إذا كانت لندن ستجري تصويتا ثانيا بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وقال "هذا أمر يرجع للبريطانيين".