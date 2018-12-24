 رئيس الأمن الوطني السوري يزور القاهرة

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رئيس الأمن الوطني السوري يزور القاهرة

رئيس مكتب الأمني الوطني السوري (الجزيرة)
رئيس مكتب الأمني الوطني السوري (الجزيرة)

قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن رئيس مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك قام بزيارة لمصر أمس الأول السبت.

وأشارت سانا إلى أن الزيارة جاءت بدعوة من رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل.

من جهتها، قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن مملوك التقى كامل وإنهما بحثا مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك القضايا السياسية والأمنية وجهود مكافحة الإرهاب.

وسبق أن زار مملوك القاهرة خلال السنوات الأخيرة، في إطار ما سمته المصادر الرسمية "تنسيق المواقف السياسية بين سوريا ومصر" وكذلك "تعزيز التنسيق في مجال مكافحة الإرهاب الذي يتعرض له الجانبان".

المصدر : وكالات
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