خطاب الاستقالة أغضب ترامب فقرر إقصاء ماتيس قبل الأوان

قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إقصاء وزير الدفاع جيمس ماتيس من منصبه قبل شهرين من الموعد المحدد لاستقالته، وهو ما عزاه مسؤولون إلى غضب ترامب من خطاب استقالة ماتيس الذي انتقد فيه سياسات الرئيس الخارجية.

وأعلن ترامب -عبر تويتر أمس الأحد- تعيين باتريك شاناهان نائب وزير الدفاع قائما بأعمال الوزير اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل. وكان الرئيس قد أعلن الخميس أن ماتيس سيترك منصبه اعتبارا من نهاية فبراير/شباط المقبل.

ووصف الرئيسُ شاناهان المسؤولَ التنفيذي السابق بشركة بوينغ بأنه "موهوب للغاية". وأضاف أنه "سيكون عظيما".

وفي تغريدة لاحقة على تويتر، قال ترامب إن نظيره التركي رجب طيب أردوغان أكد له باتصال هاتفي أنه سيستأصل ما تبقى من تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. وأضاف أن أردوغان "رجل يستطيع القيام بذلك".

وفي تلك الأثناء، قال متحدث عسكري أميركي لوكالة الصحافة الفرنسية إن الرئيس وقع الأمر التنفيذي بسحب القوات من سوريا والتي يبلغ قوامها نحو ألفي جندي.

وقد كشف خطاب الاستقالة -الذي وجهه وزير الدفاع إلى الرئيس ونشرته وسائل الإعلام الأميركية- عن عمق الخلافات بين ماتيس وترامب، وذلك عقب قرار الأخير المفاجئ في اليوم السابق بسحب القوات من سوريا.

وانتقد ماتيس سياسات الرئيس الخارجية، وعدم تقديره لأقرب حلفاء الولايات المتحدة، وقال إن ترامب بحاجة إلى وزير دفاع يكون أكثر انسجاما مع آرائه.

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غضب الرئيس

وعبّر ترامب صراحة عن عدم رضاه عن ماتيس مساء السبت بتغريدة قال فيها إن الرئيس السابق باراك أوباما أقاله بشكل "غير مشرف" وإنه منح الجنرال المتقاعد فرصة ثانية.

وكان أوباما أقال ماتيس من رئاسة القيادة المركزية للقوات عام 2013 بسبب ما اعتبره المسؤولون في ذلك الوقت آراء متشددة بشأن إيران.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير بإدارة ترامب قوله إن وزير الخارجية مايك بومبيو أبلغ ماتيس أمس الأحد بأن عليه الرحيل في الأول من الشهر المقبل.

ونقلت الوكالة أيضا عن مسؤول كبير في البيت الأبيض قوله إن ترامب شعر باستياء من الاهتمام الذي أحيط به خطاب استقالة الوزير.

وأضاف المسؤول -الذي طلب عدم نشر اسمه- أنه "فقط يريد انتقالا سلسا وسريعا. وشعر أن تأجيل ذلك لشهرين إضافيين لن يكون جيدا". وقال إن من المتوقع أن يختار ترامب مرشحا لمنصب الدفاع في غضون الأسبوعين المقبلين.