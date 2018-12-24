تحقيق للجزيرة نت عن محاولة إدارة ترامب تركيع أونروا

كشف بيير كرينبول المفوض العام لأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) في 19 نوفمبر/تشرين الأول عن نجاح الوكالة في سد العجز بموازنتها لهذا العام.

جاء الإعلان المفاجئ ثمرة حملة دبلوماسية مكثفة بذلتها أونروا بمساعدة الأردن للتخلص من المأزق الذي وضعتها فيها إدارة الرئيس الأميركي بوقف تبرعاتها السنوية التي تمثل ربع موازنة الوكالة الدولية.

الجزيرة نت تنشر الأربعاء -في صفحة تغطيات- تحقيقا تفصيليا عن خلفيات محاولة إدارة ترامب تركيع أونروا. ويتضمن متابعة أثر الأزمة المالية على موظفي الوكالة وجذورها، إضافة إلى معلومات وأرقام أخرى، وفيلم وثائقي قصير من إعداد وإنتاج الموقع.