"قطر الخيرية" تسحب إعلانا أثار الجدل في تونس

أثار إعلان لمؤسسة قطر الخيرية يدعو إلى التبرع من أجل المتضررين من موجات البرد في عدد من دول العالم موجة استياء في تونس، لما تضمنه من صورة اعتبرها البعض مهينة للشعب التونسي.



وأصدرت مؤسسة قطر الخيرية فرع تونس بيان اعتذار على خلفية الجدل الذي أثاره الإعلان، وقالت في بيانها إنها أعطت توجيهات لوقف الإعلانات الخاصة بهذه الحملة، مؤكدة أن ما ورد في الإعلان لم يكن الهدف منه أبدا الإساءة إلى تونس وشعبها.

ويشير الإعلان إلى تونس باعتبارها إحدى الدول المستفيدة من المشاريع الخيرية لهذه الحملة التي أطلقتها قطر الخيرية باسم "تحت الصفر" لجمع التبرعات من أجل المتضررين من موجات البرد الشديد.

وفي اتصال هاتفي بين وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أكد الشيخ محمد أن مؤسسة قطر الخيرية تعتذر عن هذه اللافتة الإعلانية التي تخص تونس ووصفها بالخطأ، مشددا على عمق العلاقات التونسية القطرية والاحترام المتبادل الذي يميزها.