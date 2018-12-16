كان يمتلكها جيفرسون.. نائبة الكونغرس رشيدة طليب تقسم على نسخة من المصحف

اختارت رشيدة طليب أول نائبة مسلمة في الكونغرس الأميركي نسخة مترجمة من القرآن الكريم كان يمتلكها الرئيس الثالث للولايات المتحدة توماس جيفرسون، لتدحض اعتقاد الكثير من الأميركيين بأن الإسلام بعيد بطريقة ما عن التاريخ الأميركي.

واختارت النائبة المنتخبة عن الدائرة 13 بولاية ميشيغان النسخة المترجمة من القرآن الكريم، لتقسم عليها اليمين الدستورية في الثالث من الشهر المقبل بصفتها عضوا بمجلس النواب، حسبما نقلت قناة الحرة الأميركية.

ولن تكون طليب أول المشرعين الذين يقسمون على القرآن، إذ سبقها قبل 12 عاما أول مسلم يصل مجلس النواب، وهو النائب من ولاية مينيسوتا كيث إليسون الذي اختار النسخة ذاتها من القرآن.

وبموجب ذلك القسم، يتسلم أعضاء مجلسيْ النواب والشيوخ -الذين فازوا بانتخابات التجديد النصفي الشهر الماضي- مناصبهم، لينطلق عمل الدورة 116 للكونغرس.