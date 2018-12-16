كان يمتلكها جيفرسون.. نائبة الكونغرس رشيدة طليب تقسم على نسخة من المصحف
اختارت رشيدة طليب أول نائبة مسلمة في الكونغرس الأميركي نسخة مترجمة من القرآن الكريم كان يمتلكها الرئيس الثالث للولايات المتحدة توماس جيفرسون، لتدحض اعتقاد الكثير من الأميركيين بأن الإسلام بعيد بطريقة ما عن التاريخ الأميركي.
ولن تكون طليب أول المشرعين الذين يقسمون على القرآن، إذ سبقها قبل 12 عاما أول مسلم يصل مجلس النواب، وهو النائب من ولاية مينيسوتا كيث إليسون الذي اختار النسخة ذاتها من القرآن.
وبموجب ذلك القسم، يتسلم أعضاء مجلسيْ النواب والشيوخ -الذين فازوا بانتخابات التجديد النصفي الشهر الماضي- مناصبهم، لينطلق عمل الدورة 116 للكونغرس.
|عقب القسم ينطلق عمل الدورة 116 للكونغرس (رويترز)
خطوة رمزية
ويؤدي الأعضاء الجدد اليمين الدستورية في مراسم يقسم خلالها البعض على كتب دينية على رأسها الإنجيل، لكن وجود مسلمين ضمن الفائزين بمقاعد مجلس النواب يعني كذلك أن بعضهم سيقسم على القرآن.
وتكمن قيمة خطوة طليب في رمزيتها، فالمعروف أن جيفرسون وفي سيرته الذاتية روى بارتياح صراعه من أجل تمرير مشروع قانونه التاريخي لتأسيس الحرية الدينية.
وقد اشترى جيفرسون مجلدين لترجمة معاني القرآن الكريم أعدها الإنجليزي جورج سال، أثناء دراسته القانون بجامعة ويليامسبيرغ.
وقبل 203 أعوام، وافق جيفرسون على مشروع بالكونغرس لشراء المكتبة الخاصة به، بما فيها النسخة المترجمة لمعاني القرآن.
وكانت تلك الخطوة تهدف إلى إعادة ملء مكتبة الكونغرس بالكتب بعد أن أحرقها البريطانيون خلال حرب الاستقلال.
يُذكر أنّ انتخابات التجديد النصفي للكونغرس أسفرت عن فوز مسلمتين بمقاعد في مجلس النواب، وهما طليب ذات الأصول الفلسطينية وإلهان عمر ذات الأصول الصومالية وأول محجبة بالكونغرس.