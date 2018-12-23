 ماذا قالت رغد صدام حسين بذكرى إعدام والدها؟

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ماذا قالت رغد صدام حسين بذكرى إعدام والدها؟

رغد صدام: أتمنى أيها الأحبة أن تتسع رؤيتنا لعراق أكثر أمنا (رويترز-أرشيف)
رغد صدام: أتمنى أيها الأحبة أن تتسع رؤيتنا لعراق أكثر أمنا (رويترز-أرشيف)

بثت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين تسجيلا صوتيا، أمس السبت بمناسبة الذكرى 12 لإعدام والدها، التي توافق تاريخ الثلاثين من هذا الشهر كل عام.

ودعت رغد -في تسجيل صوتي بثته على صفحة باسمها على مواقع التواصل- العراقيين إلى تجاوز الحواجز النفسية والشكلية لصالح الشعب الذي عانى ويعاني من الكثير من الضغوطات بعد الغزو الأميركي للبلاد سنة 2003.

وقالت: أتمنى أيها العراقيون الأحبة أن تتسع رؤيتنا لعراق أكثر أمنا واستقرارا مما هو عليه الآن. وذكرت أن العراق تحت قيادة والدها كان الحارس الأمين للبوابة الشرقية الحامية للأمة العربية من الأطماع التوسعية الإيرانية.

وبيّنت أنه تحت قيادة والدها "الشهيد" لم يكن أحد يتجرأ على أن يتجاوز سيادة البلد وكرامة شعبه، بينما تغيرت الأمور بعد مقارنة بعد 2003 حيث "ضاعت كل القيم الإنسانية والأخلاقية ونُشرت الأفكار الغريبة ووصل الأمر إلى حد استغلال الدين كغطاء لتمرير الأفكار المريضة لأحزاب كثيرة".

وبحسب ما جاء بالتسجيل الصوتي، قالت ابنة الرئيس الراحل إن العراق مرّ بالكثير من الأزمات منذ الاحتلال الأميركي، وقد عانى شعبه التهجير والقتل والطائفية والاجتثاث وتردي كل أنواع الخدمات الإنسانية، فضلا عن ممارسات الجماعات "الإرهابية المتطرفة التي أدمت تاريخ الوطن وحضارته".

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي,الجزيرة
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