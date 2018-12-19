مقتل سائحتين بالمغرب.. 13 معتقلا ووقفات تضامنية

أعلنت وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة المغربية أنّ تسعة أشخاص اعتقلوا يومي الخميس والجمعة في عدد من مدن المملكة، للاشتباه في صلاتهم بمقتل سائحتين إسكندنافيتين في جنوب البلاد، فيما ينظم نشطاء وقفات في مدن مغربية تضامنا مع الضحيتين.

واعتقل المشتبه بهم في مراكش (وسط) والصويرة وسيدي بنور وشتوكا آيت باها (جنوب) وطنجة (شمال)، "للاشتباه بارتباطهم بمرتكبي العمل الإرهابي" الذي أودى بحياة طالبة دانماركية وصديقتها النروجية، بحسب بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية (جهاز أمني).

وعُثر على جثتي الطالبة الدانماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنروجية مارين أولاند (28 عاما) في منطقة نائية من الأطلس الكبير، تعتبر مقصدا لهواة رياضة المشي.

وقالت الأجهزة الأمنية إن عمليات التفتيش أسفرت عن حجز معدات إلكترونية وبندقية صيد غير مرخصة وأسلحة بيضاء ومصابيح ومنظارا وسترة عسكرية ونظارات مخبرية، إلى جانب مواد يحتمل استخدامها في صناعة المتفجرات.

وبذلك، يرتفع عدد الموقوفين منذ الاثنين للاشتباه بصلتهم بالجريمة إلى 13 شخصا، وقد اعتقل المشتبه بهم الأربعة الآخرون بين الاثنين والخميس في مراكش، ويشتبه في أن التسعة الآخرين مرتبطون بهم.

وقال بيان للنيابة العامة المغربية أمس إن هؤلاء الأربعة بايعوا تنظيم الدولة الإسلامية وزعيمه أبو بكر البغدادي قبل تنفيذ الجريمة.

كما أكدت صحة التسجيل المصور المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه الأربعة يتوعدون بالانتقام وشن هجمات على المغرب.

والجمعة، أقلعت طائرة تحمل على متنها جثماني الشابتين من مطار الدار البيضاء باتجاه كوبنهاغن، وقالت أجهزة الاستخبارات الدانماركية إنها تشاطر السلطات المغربية تقييمها من حيث الطابع "الإرهابي" للجريمة.