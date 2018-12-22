مصر.. استنفار أمني قبيل أعياد مسيحية واحتفالات العام الجديد

أعلنت مصر استنفارا أمنيا واسعا، استعدادا لاستقبال احتفالات أعياد الميلاد المسيحية ورأس السنة الميلادية.

ووفق بيان لوزارة الداخلية نقلته اليوم السبت صحف محلية، قامت أجهزة الأمن في مختلف المحافظات (27 محافظة) بالبدء في تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق، للحفاظ على الأمن وتحقيق الانضباط وحماية المواطنين وتأمينهم أثناء الاحتفالات.

وتتضمن الإجراءات والخطط الأمنية الدفع بقوات التدخل والانتشار السريع، وتكثيف انتشار الارتكازات (الكمائن) المسلحة بكل المحاور المرورية والمناطق المهمة والحيوية ودور العبادة.

وأوضح البيان أنه سيتم التعامل بكل حزم وحسم مع كل من تسول له نفسه تعكير صفو احتفالات المصريين.

وبثت فضائيات مصرية خاصة صباح اليوم السبت مقطع فيديو يظهر الانتشار الأمني في مختلف أنحاء البلاد.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قتل سبعة أشخاص وأصيب آخرون في هجوم استهدف حافلة تقلّ مسيحيين في محافظة المنيا (وسط مصر) وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية، وأعلنت الداخلية المصرية فيما بعد أنها قتلت عددا من منفذي العملية.

ويحتفل المسيحيون -الذين يصل عددهم في مصر إلى 15 مليونا بحسب تقديرات كنيسة- بعيد الميلاد في 25 ديسمبر/كانون الأول الجاري لطوائف بينها الكاثوليكية، وفي 7 يناير/كانون الثاني لطوائف بينها الأرثوذكسية.