 عريقات يعتبر التطبيع خيانة للدم الفلسطيني

هل شاهدت التصميم الجديد لصفحتنا الرئيسية؟

البث الحي
ابحث

عريقات يعتبر التطبيع خيانة للدم الفلسطيني

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إنه يتحدى أي دولة عربية أن تفتح سفارة في تل أبيب.

وأضاف عريقات -في تصريحات له على هامش "منتدى الدوحة "- أن الذي يريد أن يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ينكر وجود الرسول صلى الله عليه وسلم وينكر الإسراء والمعراج "وهذه هي الحقيقة".

واعتبر أن "أي عربي يقوم بالتطبيع مع إسرائيل الآن يستبيح الدم الفلسطيني".

وقال عريقات إن ما تسمى صفقة القرن تُطَبَق على أكثر من صعيد سواء بالاعتراف الأميركي "الباطل" أن القدس عاصمة إسرائيل، أو من خلال إسقاط ملف اللاجئين عبر قطع الدعم عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) أو رفض واشنطن وصف الاستيطان بأنه غير شرعي.

ولفت إلى أن صفقة القرن تواصلت باستمرار حصار قطاع غزة ومشروع قرار محاولة وسم حركة حماس بالإرهاب بحيث تمنع أي إمكانية للمصالحة الفلسطينية.

وحمل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير البيت الأبيض مسؤولية ما يحدث.

المصدر : الجزيرة
كلمات مفتاحية:
متعلقات
حمى التطبيع تتصاعد.. البحرين تدعو وزير الاقتصاد الإسرائيلي لزيارتها
الخليج والتطبيع.. عرائض إلكترونية مناهضة وأصوات مؤيدة
هل يخطو السودان خطواته الأولى للتطبيع مع إسرائيل؟
قطار التطبيع يواصل المسير.. نتنياهو يكشف محطته الخليجية القادمة
أهم الأخبار
المزيد من سياسة
تأجيل ثان للتصويت على اتفاق البريكست و"العمال" يدعو ماي للاستقالة
جلال شراونة.. أسير محرر سبقته رجله إلى "الشهادة"
القوات الأميركية تجلي جنودا إماراتيين مصابين في اليمن
طرد عائلات منفذي العمليات.. أحدث فصول العقوبات الجماعية الإسرائيلية