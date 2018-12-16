الأمم المتحدة تحدد موعد وقف إطلاق النار في الحديدة

قال عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثين سليم المغلس إن وقف إطلاق النار في الحديدة سيدخل حيز التنفيذ يوم 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأعرب المغلس في مقابلة سابقة مع الجزيرة عن أمله في أن تستجيب من وصفها بدول العدوان -وعلى رأسها السعودية والإمارات- لهذا الموعد.

من جهته قال رئيس اللجنة الثورية العليا للحوثيين محمد علي الحوثي في تغريدة على تويتر، إن المبعوث الأممي سلم رئيس وفد الحوثيين رسالة تحدد موعد وقف إطلاق النار في الحديدة وفق الاتفاق الذي أعلن في السويد.

وأضاف الحوثي أنه يأمل أن تلتزم قوات التحالف وحلفاؤها بهذا الاتفاق ميدانياً في موعده، وأن يكون بداية لإنهاء ما وصفه بالعدوان.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث قال إن أطراف النزاع أبلغوه بموافقتهم على تولي الأمم المتحدة مراقبة ميناء الحديدة.

وأشار غريفيث خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي بشأن نتائج المشاورات اليمنية في السويد، إلى أن الانسحاب المتفق عليه يرتكز أولا على الاحتياجات الإنسانية، وأن التركيز في المرحلة الحالية سيكون على فتح الممرات الإنسانية في الحديدة وتعز.

يأتي هذا في وقت اندلعت فيه أمس السبت معارك بين القوات الحكومية والحوثيين في منطقة الدريهمي بمحافظة الحديدة، وهي المرة الثانية التي تندلع فيها اشتباكات بالمحافظة منذ توقيع اتفاق السويد.

وينص اتفاق الحديدة الذي وقع عليه طرفا المشاورات في السويد؛ على وقف فوري لإطلاق النار في محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، يدخل حيز التنفيذ فور توقيع الاتفاق.

واختتمت الخميس الماضي جولة مشاورات بين الأطراف اليمنية، اتفقت خلالها على ملفي الأسرى والحديدة، وتوصلت إلى تفاهمات حول ملف تعز.

وأخفق الطرفان في التوصل إلى تفاهمات في ملفي الاقتصاد والبنك المركزي ومطار صنعاء، بينما كان ملف المساعدات شاملا في كل الملفات.