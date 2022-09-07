حظي الطفل السعودي تركي باجنيد باحتفاء وإشادة واسعين على منصات التواصل في السعودية؛ بعد فوزه بالمركز الأول على مستوى العالم في البطولة العالمية للحساب الذهني التي أقيمت في مصر أخيرا.

ونشر الطفل على حسابه بموقع تويتر مشاهد من تتويجه وحمله للعلم السعودي، كما أوضح -في تصريحات إعلامية معه- أن المسابقة تتمثل بحل 160 مسألة في 10 دقائق، لافتا إلى أن تشجيع الناس كان عاملا مهما في تحفيزه للفوز.

وشارك في البطولة العالمية للحساب الذهني التي أقيمت في القاهرة ألفا متسابق من 19 دولة.

وعلق باجنيد على لحظات الفوز بالقول "كنت متحمسا للمركز الأول لأرفع رأس أمي والوطن وأهلي".

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وأكد الطفل السعودي أنه يواصل تدريباته من أجل المشاركة في العديد من المسابقات، وأنه ينوي المشاركة في مسابقة مماثلة في كوريا.

واحتفى مغردون على مواقع التواصل بفوز الطفل السعودي في المسابقة ووصفوه بـ"البطل"، معتبرين أن ما حققه يعدّ إنجازا كبيرا للمملكة.

وأشاد مغردون بتمكن باجنيد من وضع بصمة بإنجاز وصفوه بـ"الباهر" يضاف إلى تاريخ بطولات السعودية في مجال التعليم والعلوم الصعبة.

أنا تركي باجنيد الحاصل على المركز الثاني على مستوى العالم في مسابقة الحساب الذهني المقامة في دبي وها أنا الان في مسابقة عالمية اخرى في القاهرة ، كما يشرفني اني الطالب السعودي الوحيد المشارك من المملكة العربية السعودية حضوريا ، يسعدني دعمكم لي بالتصويت عبر الرابط بالبايو🇸🇦💪 pic.twitter.com/udBxw6gBA4 — البطل السعودي تركي باجنيد (@turkibajunaid) August 24, 2022

الفوز بالبطولة العالمية للحساب الذهني ليس الفوز الأول لتركي باجنيد، فقد سبق أن حقق المركز الثاني في مسابقة الخوارزمي الصغير في مارس/آذار من العام الحالي في الإمارات.

وقال والد تركي إنه فخور ويشعر بالسعادة للإنجاز الذي حققه ابنه للوطن ولأسرته، وإنه يتوقع له مستقبلا باهرا.

في انجاز وطني ومصدر اعتزاز وفخر . نجح الطالب السعودي🇸🇦💚

#تركي_باجنيد

في الحصول على المركز الأول عالميا في بطولة الحساب الذهني للرياضيات .@News_Ejazah pic.twitter.com/pePbNtzEan — د.عمر الذييب (@oaaldeeb) September 4, 2022

#انجاز_جديد حقق البطل السعودي تركي باجنيد المركز الأول على مستوى العالم في مسابقة الحساب الذهني المقامة بالقاهرة#قناة_السعودية https://t.co/EThXiQwsGH — #مها_الوابل🇸🇦 (@mahalwabel) September 3, 2022

حقق #البطل_السعودي_تركي_باجنيد المركز الأول على مستوى العالم في مسابقة الحساب الذهني المقامة في القاهرة .

نبارك للوطن هذا الإنجاز الكبير المسجل باسم المملكة

@ajlnews @AlArabiya_Brk @Ajel_Shargiya pic.twitter.com/puQ4EBp1LJ — ظافر العسبلي (@alasbli6) September 2, 2022

وكانت والدة الطفل العبقري قد قالت، في مقابلة تلفزيونية، إنها لاحظت الموهبة الخاصة بطفلها عندما وجدته يحب الرياضيات ويحفظ أرقام صفحات الآيات، فدفعها ذلك إلى تسجيله في مدرسة الأمير فهد بن سلمان، ومن هناك كانت الشرارة الأولى لخوضه العديد من المسابقات في مجال الخوارزميات عالميا.