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حل 160 مسألة في 10 دقائق.. احتفاء واسع بطفل سعودي فاز ببطولة العالم للحساب الذهني

طفل سعودي يحصل على ذهبية البطولة العالمية للحساب الذهني (مواقع التواصل)
7/9/2022

حظي الطفل السعودي تركي باجنيد باحتفاء وإشادة واسعين على منصات التواصل في السعودية؛ بعد فوزه بالمركز الأول على مستوى العالم في البطولة العالمية للحساب الذهني التي أقيمت في مصر أخيرا.

ونشر الطفل على حسابه بموقع تويتر مشاهد من تتويجه وحمله للعلم السعودي، كما أوضح -في تصريحات إعلامية معه- أن المسابقة تتمثل بحل 160 مسألة في 10 دقائق، لافتا إلى أن تشجيع الناس كان عاملا مهما في تحفيزه للفوز.

وشارك في البطولة العالمية للحساب الذهني التي أقيمت في القاهرة ألفا متسابق من 19 دولة.

وعلق باجنيد على لحظات الفوز بالقول "كنت متحمسا للمركز الأول لأرفع رأس أمي والوطن وأهلي".

 

مشاركة مماثلة

وأكد الطفل السعودي أنه يواصل تدريباته من أجل المشاركة في العديد من المسابقات، وأنه ينوي المشاركة في مسابقة مماثلة في كوريا.

واحتفى مغردون على مواقع التواصل بفوز الطفل السعودي في المسابقة ووصفوه بـ"البطل"، معتبرين أن ما حققه يعدّ إنجازا كبيرا للمملكة.

وأشاد مغردون بتمكن باجنيد من وضع بصمة بإنجاز وصفوه بـ"الباهر" يضاف إلى تاريخ بطولات السعودية في مجال التعليم والعلوم الصعبة.

الفوز بالبطولة العالمية للحساب الذهني ليس الفوز الأول لتركي باجنيد، فقد سبق أن حقق المركز الثاني في مسابقة الخوارزمي الصغير في مارس/آذار من العام الحالي في الإمارات.

وقال والد تركي إنه فخور ويشعر بالسعادة للإنجاز الذي حققه ابنه للوطن ولأسرته، وإنه يتوقع له مستقبلا باهرا.

 

 

وكانت والدة الطفل العبقري قد قالت، في مقابلة تلفزيونية، إنها لاحظت الموهبة الخاصة بطفلها عندما وجدته يحب الرياضيات ويحفظ أرقام صفحات الآيات، فدفعها ذلك إلى تسجيله في مدرسة الأمير فهد بن سلمان، ومن هناك كانت الشرارة الأولى لخوضه العديد من المسابقات في مجال الخوارزميات عالميا.

المصدر : وكالة سند