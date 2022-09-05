أشكو إلى الله غياب أبي.. رسالة مؤثرة لابنة أسير مقدسي محكوم بـ20 مؤبدا

"أبي.. أبعدوا حضنك الدافئ عن قلبي، كفى، كفى، كفى ظلما، أعيدوا لي أبي، أبي.. روحي أنت"، كانت هذه الكلمات جزءا من رسالة مصورّة بالفيديو لعزيزة ابنة الأسير المقدسي فهمي مشاهرة المحكوم بالسجن المؤبد 20 مرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ومع دخوله عامه الـ21 على التوالي في سجون الاحتلال، بعثت عزيزة برسالة مؤثرة لوالدها الأسير، نشرها موقع القسطل الإخباري، وتناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معها بالتعليق والدعاء.

وقالت الفتاة عزيزة -التي ولدت سنة 2013 عبر النطف المهربة- في رسالتها، "مرت الأيام والأشهر والسنون وأنا على أمل اللقاء، ولكن متى؟ أشكو إلى الله عودة أبي، أبي لا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر".

ودخل المشاهرة (43 عاما) عامه الـ21 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهو محكوم بالسجن المؤبد 20 مرة (المؤبد 99 عاما)، أي ما مجموعه 1980 عاما، بعد اتهامه وشقيقه بنقل فلسطيني نفذ عملية فدائية أدت إلى مقتل 19 إسرائيليا عام 2002.

اعتقال وأحكام

وقال رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب إن قوات الاحتلال اعتقلت مشاهرة بتاريخ الرابع من سبتمبر/أيلول 2002، وتعرض لتحقيق قاس في معتقل "المسكوبية".

وأشارت لجنة أهالي الأسرى إلى أن الأسير مشاهرة وفي تحد واضح للاحتلال، تمكن من تهريب "النطف" من داخل السجن، بعد اجتياز كل الحواجز والمعيقات، وتمكنت زوجته من الحمل وإنجاب طفلته عزيزة وابنه عيد.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 4550، بينهم 27 أسيرة، و175 قاصرا، و670 معتقلا إداريا، أي بلا محاكمة أو تهمة.