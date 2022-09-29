على وقع بطولة كأس العالم "قطر 2022" وبين جدران المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" تعرض مجموعة كبيرة من منحوتات ولوحات تشكيلية وأعمال فنية، رسمها نخبة من الفنانين العالميين، تحكي تاريخ وتطور الفنون، وتمزج بينها وبين كرة القدم والرياضة عموما.

وتعرض هذه اللوحات والأعمال في النسخة الرابعة من مهرجان قطر الدولي للفنون، أحد أبرز التظاهرات الفنية الدولية، لما يضمه من أعمال إبداعية ومشاركات فنية مميزة لمدارس مختلفة وبتقنيات متعددة.

الأعمال الفنية لأبرز فناني العالم، تنوعت ما بين مزج طبيعة قطر وتراثها وحضارتها وثقافتها ورموزها بكرة القدم عبر لوحات فنية مبدعة، وبين أفكار مبتكرة ولوحات تعبيرية تعكس مختلف الثقافات والمدارس الفنية التي تجسد مختلف الحضارات.

مثل انطلاق مهرجان قطر الدولي للفنون -الذي يستمر حتى 30 سبتمبر/أيلول الجاري- فرصة مهمة لالتقاء الفنانين من مختلف أنحاء العالم وتبادل الخبرات والتجارب من خلال لوحات فنية، وهو ما أكدته الفنانة الأردنية جود خلف، التي تشارك بعمل فني يجسد خريطة دولة قطر وداخلها خريطة العالم.

وتقول خلف -في تصريح للجزيرة نت- إن فكرة عملها الفني جاءت من أجواء كأس العالم (قطر 2022) التي تعيشها الدولة الآن، الأمر الذي دفعها لتقديم عمل فني لهذه الاستضافة التاريخية للبطولة العالمية لأول مرة في بلد عربي.

وتضيف أن عملها يرمز لما سيحدث في المونديال خلال الأسابيع القادمة، حيث ستوحد قطر العالم كله في مكان واحد.

تجمع العالم

الفنانة الأردنية التي احترفت الرسم على الجدران وقطع الأثاث عام 2017، ترى أن قطر كما ستجمع العالم خلال فترة المونديال، فإنها تجمع بين الحين والآخر أبرز فناني العالم في الكثير من المهرجانات التي تنظمها، وعلى رأسها مهرجان قطر الدولي للفنون.

خلف -التي تقيم في قطر وتعمل مدرسة تربية فنية- اعتمدت في لوحتها على ألوان الأكريليك سريعة الجفاف، والتي تتناسب مع رسم خريطة قطر والعالم، واستغرقت حوالي 3 أسابيع للانتهاء منها.

ويشارك في مهرجان قطر الدولي خلال نسخته الرابعة 300 فنان وفنانة يمثلون 65 دولة، يجسدون بأعمالهم التشكيلية مختلف الأساليب والمدارس الفنية والإبداعية.

قوة الدعاء

وليس ببعيد عن خلف، وقفت الفنانة السودانية عُلا خليفة تشرح للجمهور المغزى من لوحتها التي تجسد قوة الدعاء، والتي تعبر فيها عن تواصل الإنسان مع الله تعالى، ومدى سهولة هذه العملية.

وتقول خليفة -التي تشارك في المهرجان للمرة الثالثة، في تصريح للجزيرة نت- إن فكرة اللوحة قائمة على قوة الدعاء، فبمجرد أن يرفع الإنسان يده نحو السماء من أجل الدعاء، يحدث التواصل مباشرة مع الله.

أهمية المهرجان للفنانة السودانية تكمن في أنه لا يجسد معرضا للفن والإبداع فحسب، بل يمثل ملتقى للفنانين والمبدعين من قطر والعالم أيضا، يتبادلون من خلاله خبراتهم وتجاربهم في مختلف المدارس الفنية، عبر لوحات فنية، مما يعزز تبادل الخبرات والأفكار بين الفنانين.

ويضم المهرجان أكثر من 600 عمل فني، ما بين اللوحات التشكيلية والأزياء والمنحوتات، حيث تعددت الأعمال الفنية عبر شتى المدارس الفنية وبتقنيات متعددة.

ثقافات مختلفة

وفي أحد أورقة قاعات عرض المهرجان، وقف الفنان السنغالي مودو يتحدث عن معرضه الفني الذي يشارك به في المهرجان، والذي تميز بمجموعة أعمال تجسد الثقافة العربية عامة والقطرية خاصة، عبر لوحات للحصان الذي يمثل جزءا مهما من تاريخ العرب، والسفينة التي اشتهر بها القطريون قديما واعتمدوا عليها في استخراج اللؤلؤ.

كما تضمن معرض مودو الفني عدداً من اللوحات التي تجسد أبرز الأماكن السياحية والإسلامية في دولة قطر، والتي ترجع إلى عصور ماضية أبرزها قلعة الزبارة، فضلا عن عمل فني يجسد مسجد محمد بن عبد الوهاب.

أما الفنانة الهندية منجري فقد شاركت بعدة لوحات جمالية متكاملة تجسد الحضارة الهندية، وتعبر عن التطور الذي حدث على مر السنين لتصبح مزيجا من مختلف الثقافات والتقاليد، وخاصة التي تعبر عن الزي الهندي.

أما الفنان الإيراني حسن طاهري فقد شارك بعدة منحوتات نحاسية تعبر عن التراث الإيراني، ومشغولات ولوحات فنية تجسد حضارة وثقافة بلاده.

وشهد المهرجان عدة لوحات تعبيرية تصور نجم كرة القدم العالمية ليونيل ميسي تجمعه مع مواطنه مارادونا أسطورة الكرة الأرجنتينية، فضلا عن لوحات تجسد مونديال قطر 2022، وأعمال مجسمة ترمز للحدث الذي تستضيفه الدوحة بعد أقل من شهرين من الآن.

ويهدف المهرجان إلى التعريف بالفنانين المشاركين والترويج لأعمالهم من خلال وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية والرقمية والاجتماعية، والتفاعل مع جامعي الأعمال الفنية المدعوين، والمستثمرين في الفن، والمشترين المحتملين والعديد من العروض الأخرى.

مكانة كتارا

من جهته، يؤكد المدير العام لكتارا خالد السليطي حرص مؤسسته على تنظيم هذا المهرجان سنويا، الذي يسهم بشكل كبير في إثراء الساحة الثقافية في البلاد، ويعزز مكانة كتارا كحاضنة للمبدعين وجسرا للتواصل بين الشعوب.

ويعتبر أن المهرجان يقوم بدور مهم في تنشيط الحركة الفنية وتبادل الخبرات بين الفنانين والاطلاع على تجارب بعضهم البعض، كما يتيح لزوار كتارا فرصة التعرف على هذه الأعمال والتي من بينها أعمال تعرض في معارض عالمية.

ويتضمن المهرجان 9 أنشطة فنية متنوعة هي: الجولة الثقافية القطرية، معرض الرسم والنحت، ندوة الرسم الحي، عرض الأزياء الفنية، دورات يديرها خبراء، حلقة نقاشية فنية، معرض فني، أمسية ثقافية.