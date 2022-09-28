لقّب بملك التيك توك.. خابي لام يشارك بالترويج لكأس العالم بقطر

بث مغردون مقاطع وصورا لوصول خابي لام السنغالي الأصل الملقب بملك "التيك توك" إلى قطر، حيث يشارك في الإعلان الرسمي لكأس العالم قطر 2022 لمصلحة بنك قطر الوطني (QNB).

وأصبح خابي نجم تطبيق "تيك توك" بمواقع التواصل الاجتماعي، سفيرًا للعلامة التجارية QNB -البنك الرسمي لكأس العالم قطر 2022-.

ونشر حساب QNB على "إنستغرام" إعلانا يظهر فيه خابي، جاء فيه "بنك قطر الوطني يقدم لكم الشخصية الأشهر في العالم"، وتبرز صورة خابي لام بحركته الشهيرة في رفع يديه.

View this post on Instagram A post shared by QNBQatar (@qnbqatar)

ونشر القطري مبخوت المري، عبر حسابه على إنستغرام، مشاهد لوصول خابي لام إلى قطر، وظهر في مقطع مصور على خاصية "ستوري" وهو يؤدي رقصات بيديه داخل السيارة، بينما ظهر في مقطع آخر في كواليس مشاركته بالإعلان الرسمي لكأس العالم.

ويعدّ بنك قطر الوطني الداعم الرسمي لبطولة كأس العالم قطر 2022 في الشرق الأوسط وأفريقيا، التي ستفتتح في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة، في تنظيم هو الأول في منطقة الشرق الأوسط.

مشاركة وسعادة

وفي تصريح نقلته صحيفة "الشرق" القطرية، قال خابي "يسعدني أن أكون سفير QNB خلال كأس العالم قطر 2022، أعتقد أننا متشابهان إلى حد كبير، كلانا حدد أحلامه وكلانا حقق المستحيل".

وفي أغسطس/آب الماضي حصل خابي لام (22 عامًا) على الجنسية الإيطالية، بعد سنوات من الانتظار.

وخابي لام يعيش في إيطاليا منذ صغره، وقد ذاع صيته عالميًّا بسبب محتوى حسابه الطريف ويتابعه 150 مليون شخص على "تيك توك".

واشتهر خابي لام بشكل أساس ببث مقاطع صامتة تسخر من الفيديوهات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ليحصد ملايين المتابعين عبر تطبيق "تيك توك" في وقت قياسي.