ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على أحد الأشخاص، كان يقود سيارته بتهور معرضا حياة المواطنين للخطر، كما كان يتعمد المضايقة وعدم السماح للسائقين بالمرور، وذلك على أحد المحاور المرورية بالقاهرة، مما تسبب في تعطيل حركة المرور.

وأظهر مقطع فيديو انتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي السائق الذي كان يقود سيارة خاصة بشكل جنوني على محور السويس، حيث فتح باب السيارة الأمامي وأخرج قدمه منها، مما دفع أحد سائقي سيارات النقل الثقيل إلى صدمه بالخلف.

ولم يستجب السائق للقوات الأمنية المتمركزة على طريق السويس وفر بسيارته هاربا، وبعد ملاحقة الشرطة وبعمل كمين تم القبض عليه.

وأوضحت التحريات الأولية أن المتهم كان تحت تأثير مواد مخدرة وفي حالة سكر، وفر من الأمن خوفا من القبض عليه، فهرب مسرعا بسيارته، مما دفع القوة الأمنية إلى مطاردته حتى تمكنت من القبض عليه، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.