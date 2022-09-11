خلال حفل التخرج.. تفاعل وتعاطف مع والد طالبة مصرية يتسلم شهادة ابنته المتوفاة

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مع مقطع للفيديو يظهر تسلم والد الطالبة أمينة عمر شهادة تخرجها بدلا منها، وذلك بسبب وفاتها قبل حفل التكريم وتوزيع الشهادات على طالبات كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر بالزقازيق بمحافظة الشرقية.

ولاقى مقطع الفيديو المؤثر رواجا واسعا على المنصات العربية التي احتفت بحضور والدها، وتسلمه شهادة التكريم نيابة عنها.

وبتأثر، عبّر المتابعون عن دعمهم للأب المكلوم بوفاة ابنته، داعين له بأن يلهمه الله الصبر وأن يرحم ابنته.

وخلال مقطع الفيديو المتداول، حاول الأب حبس دموعه لكن تعابير وجهه كشفت عن حزنه العميق.

كما ظهر تأثر زميلات وصديقات أمينة في الحفل، وانهيارهن بالبكاء لحظة إعلان تكريمها.

تفاعل وتعليقات

وقف الأب مع الطالبات حاملا درع التكريم وشهادة التخرج في مشهد لافت، حظي بتفاعل واسع.

وأجمع كثير من المعلقين على أن فراق الأبناء بسبب الوفاة من أصعب الأمور، مؤكدين أن هذه اللحظات التي عاشها الأب وإن كانت مؤلمة فإنها عكست مدى حبه لابنته وفخره بها حتى عقب وفاتها.

وفي مقطع آخر، قال الأب عقب التكريم إن ابنته أصرت على دخول كلية الدراسات الإسلامية رغم أن مجموعها بالثانوية الأزهرية كان أعلى من ذلك، وبيّن أنها كانت تقول إنها ترغب بتعلّم أصول دينها، وتابع "بقدر حبي لها بقدر حزني عليها".

وقد أعربت شقيقة أمينة عن حزنها أيضا، مشيرة إلى أنها لم تكن أختا فقط بل أما وصديقة، كما ذكرت أنها كانت تنتظر أن تتشارك معها فرحة تخرجها لكن قضاء الله كان أقرب.