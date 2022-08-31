تعاني بريطانيا من مستوى تضخم هو الأعلى على الإطلاق، وبلغ 9.1% وفق أحدث الإحصائيات. ولم يكن الضحايا من البشر فقط، بل حتى الحيوانات الأليفة نالت نصيبها من هذه الأزمة التي دفعت البريطانيين إلى التخلي عنها بسبب عدم قدرتها على تحمل تكاليفها.

وشهد التخلي عن الحيوانات التي تُربّى في المنازل ارتفاعا بنسبة 24%، بحسب ما أفادت جمعية الرفق بالحيوان (RSPCA)، أمس الثلاثاء، مُرجعة ذلك الى أزمة غلاء المعيشة التي أثرت على الأسر البريطانية.

وأفادت الجمعية بأن أكثر من 22 ألف حيوان أليف تم التخلي عنه بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز 2022، مقارنة بنحو 18 ألف حيوان تخلى عنها البريطانيون في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت نسبة الأرانب التي تم التخلي عنها إلى 49%، والقطط بنسبة 14%، والكلاب بنسبة 3%.

وأكدت العاملة في الجمعية ديرمو مورفي أن "فكرة وضع قِط داخل قفص وإرساله إلى الغابة قبل إطلاقه فيها أو رمي كلب خارج السيارة مؤلمة بالنسبة إلى معظم أصحاب هذه الحيوانات، ولم تكن تخطر ببالهم من قبل"، مضيفة "يتم للأسف باستمرار التخلي عن الحيوانات بهذه الطريقة".

آثار الجائحة

وعزت الجمعية ازدياد نسبة التخلي عن الحيوانات إلى الجائحة، إذ كان عدد كبير من البريطانيين يتبنون في فترة "كوفيد-19" حيوانات أليفة، ثم أتت الأزمة المعيشية التي دفعت الأسر لتقليص مصاريفها.

وأشارت الجمعية إلى أن نحو 20% من أصحاب الحيوانات يخشون ألا يكونوا قادرين على شراء الطعام لها.

وقالت "ندرك أنه في بعض الأحيان قد تتغير الأمور بطريقة غير متوقعة، وهو ما تظهره الجائحة والأزمة المعيشية، لكن هذا لا يشكل عذرا للتخلي عن الحيوانات".

بدوره، قال أحد العاملين في مركز لإنقاذ للحيوانات "أنا أعمل في هذا المجال منذ 12 سنة ونحن منشغلون دوما، لكن ما يحدث الآن هو شيء مختلف تماما. إن الأمر يماثل ما يشعر به شخص يصارع المياه الذي يوشك على أن يصل لأنفه ويقول: يا إلهي، ما عادت لدي قدرة على التحمل".

من جهتها، أطلقت جمعية تدافع عن حقوق القطط نداء للبريطانيين الذين قد يكونون مهتمين بتبني القطط بعدما ارتفعت أعداد القطط في مراكز التبني بنسبة 46% في عام واحد.

وأوضح بيتر شيرغولد من جمعية "كاتس بروتكشن" أن "هذا الارتفاع مرتبط في شكل مباشر بالأزمة المعيشية"، فيما أبلغت جمعيات أخرى عن زيادة في نسبة الحيوانات التي تم التخلي عنها.

وتطرقت جمعية الرفق بالحيوان إلى حالة الكلب "فريا" الذي أُلقي من شاحنة كانت تسير بسرعة 80 كيلومترا في الساعة، وتحدثت كذلك عن 20 جروا تم التخلي عنها في جنوب شرق إنجلترا، بالإضافة إلى العثور على 4 ثعابين داخل صناديق بلاستيك في جنوب لندن.

وارتفعت نسبة التخلي عن الحيوانات، وغالبيتها الكبيرة من الكلاب والقطط، بنسبة 17% عام 2021 (نحو 38 ألف حيوان) عندما رُفعت القيود المرتبطة بالجائحة.