تقدم النائب البرلماني هشام الجاهل بمشروع قانون إلى مجلس النواب (البرلمان)، لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية بشأن إطلاق الأسماء المركبة والغريبة على المواليد الجدد.

ويهدف القانون المشار إليه إلى تغليظ العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه (261 دولارا) بدلا من العقوبة القديمة التي كانت تنص على غرامة تقدر بـ200 جنيه (حوالي 10 دولارات)، وذلك للحد من انتشار الأسماء المركبة والأسماء الدخيلة على المجتمع المصري بين المواليد الجدد.

وبحسب صحف ومواقع مصرية، فإن المقترح مجرد تعديلات على قانون "موجود بالفعل"، والتعديلات تشمل ضوابط لتسميات موجودة في القانون الحالي، مؤكدا عدم تجريمه أسماء معينة، وأن التعديلات المقترحة تتضمن فقط تشديد العقوبة.

وتداول مغردون أسماء مركبة أو تعتبر غريبة ودخيلة على المجتمع المصري قالوا إن القانون يعاقب عليها، مثل "كارما أو لارا أو مايا أو ريماس" و"أمير أو سلطان أو مارك".

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر تدوينات بشأن تقديم النائب مشروع قانون إلى البرلمان بخصوص منع بعض الأسماء الغريبة والمركبة، وهو ما نفاه، مشيرا إلى أن مشروع القانون نفسه سبق أن أعلن التقدم به منذ نحو 5 أشهر، بحسب صحيفة محلية.

وأشار الجاهل في تصريحات لصحيفة الشروق المصرية إلى أن القانون شامل لا يتعلق بتسمية المواليد فقط، وإنما يعالج أيضا مشكلة ساقطي القيد والأمور الخاصة بالتسجيل في الأحوال المدنية، وأن التعديلات المزمع عرضها على البرلمان تهدف إلى قطع الطريق أمام كل من يتزوج دون السن القانوني.

ويحظر القانون رقم 143 لسنة 1994 والخاص بالأحوال المدنية والمعدل في العام 2018 أنواعا أربعة من الأسماء يمنع على المصريين تسميتها، منها الاسم المخالف للنظام العام، والاسم الذي يحمل إهانات وشتائم لصاحبه، أو يكون إهانة أو لفظا خادشا للحياء، والأسماء المركبة أو الأسماء المنافية للشرائع السماوية.