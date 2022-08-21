كشف سالم أن مقطع الفيديو صُوّر قبل عام في أثناء عمله وأنه يحب الغناء منذ طفولته، لكنه يعمل في مهنة "النقاشة" مع والده للمساعدة في تحمل أعباء الحياة وتزويج شقيقاته، ولم يكن لديه وقت للتفكير في نفسه.

القاهرة – بين ليلة وضحاها تحول شاب مصري من عامل نقاشة (دهان الجدران) إلى نجم غنائي منتظر، وذلك بعد اتفاقه على التعاون مع الملحن والمطرب المصري رامي جمال في "دويتو غنائي".

وتصدر الشاب أحمد سالم مواقع التواصل وعناوين الأخبار في مصر بعد انتشار واسع لمقطع فيديو وهو يغني في أثناء عمله بدهان الجدران، ولاقى صوته استحسان الكثيرين، وفي مقدمتهم المطرب جمال.

واللافت أن مقطع الفيديو صُوّر قبل أكثر من عام، وكان منشورا بالفعل على قناة سالم على موقع يوتيوب، إلا أنه انتشر كالنار في الهشيم قبل أيام فقط.

النقاش الفنان صاحب الصوت الجميل اللي المطرب رامي جمال اعلن عن تبني موهبة الغنائيه وقال أنا عايز أغني معاك أغنية دويتووعايز أعملك أغنية هدية مني ليك فعلا صوته حلو اوي يستحق المشاهده👌 pic.twitter.com/8tmUJycGmz — ⁩ ‏‎‎‎‎🇪🇬 𝙇𝘼𝙈𝙄𝘼 (@lamiaahmed1118) August 19, 2022

البحث عن النقّاش الموهوب

البداية كانت بنشر جمال مقطع فيديو لأحمد وهو يغني في أثناء عمله وطلبه المساعدة بالوصول للشاب صاحب الصوت الجميل، معلنا رغبته في التعاون معه بمشاركته في "دويتو غنائي" وإنتاج أغنية له أو حتى ألبوم كامل.

وبعد رامي جمال شارك علاء نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك مقطع الفيديو على حسابه بموقع تويتر، مشيرا إلى أنه أجمل من أصوات كثيرة موجودة على الساحة، وتمنى له التوفيق.

وخلال ساعات انتشر مقطع الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر "المطرب النقاش" مواقع التواصل الاجتماعي بحثا عن صاحب الفيديو.

ما شاء الله صوت من أجمل الأصوات مالوش حل أجمل من أصوات كثيرة موجودة الان على الساحة 👏👏👏بصراحة مايتسابش ، أتمنى لك كل التوفيق . pic.twitter.com/WnbQKm40Sa — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) August 19, 2022

دة المثال الأروع لجملة ربنا بيحبه وأمه داعياله وأهله راضيين عنه وجيرانه بيحبوه وصحابه بيعزوه … تريند البلد كلها والبلاد المجاورة 😍#أحمد_سالم_النقاش_المطرب pic.twitter.com/q7qNpS3l8D — amira sheashaa (@amirasheashea) August 20, 2022

المطرب النقاش

ايه الصوت ده 😍 pic.twitter.com/szUM0IOE7E — 🦋رشُـُ 𝓡 ـُُـُآ🦋 (@Ro_sh3) August 20, 2022

اهتمام إعلامي

وسائل الإعلام المصرية نجحت في الوصول إلى الشاب صاحب الصوت الشجي وتسابقت أغلب المواقع الإخبارية والقنوات الفضائية على نشر قصة الفنان الموهوب وإجراء حوار معه.

كما حل سالم ضيفا على عدد من البرامج التلفزيونية، منها برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" الذي شارك خلاله بالغناء مع مقدمة البرنامج المطربة منى عبد الغني.

وأعلن سالم أنه سيحل قريبا ضيفا على الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" الذي يعد من أكثر البرامج المصرية شعبية في الفترة الأخيرة وتداول عدد من رواد مواقع التواصل مقطع فيديو من كواليس تسجيل البرنامج.

أول تعليق من المطرب النقاش بعد تصدره السوشيال ميديا pic.twitter.com/Bfsdm4r1jx — Cairo 24 – القاهرة 24 (@cairo24_) August 19, 2022

أول رد من #أحمد_سالم " النقاش الموهوب " للجمهور الداعم له : "دا فضل من ربنا عليا و بشكر الفنان #رامي_جمال "@RamyGamal pic.twitter.com/zCRhEzpilb — البوابة نيوز 🇪🇬 (@AlBawabaNews) August 20, 2022

لم يجد وقتا لنفسه

وفي تصريحاته لوسائل الإعلام، كشف سالم أن مقطع الفيديو صور قبل عام خلال عمله وأنه يحب الغناء منذ طفولته، لكنه يعمل في مهنة "النقاشة" (مهنة العائلة) مع والده للمساعدة في تحمل أعباء الحياة وتزويج شقيقاته، خاصة أنه كان الشقيق الوحيد لشقيقاته الثلاث قبل ولادة شقيقه الأصغر.

وأشار إلى أنه كان مشغولا بمساعدة والده في زواج أخواته البنات ولم يكن لديه وقت للتفكير في نفسه.

وأوضح أنه يحب الغناء الهادئ بعيدا عن أجواء الرقص والمهرجانات الشعبية وأن ظروفه المادية كانت تمنعه من اتخاذ خطوات جدية في الأمر.