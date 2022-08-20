أثارت صور للمغني اللبناني راغب علامة مع زوجة أحد السفراء العراقيين حالة غضب وسخط واسع بين العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي، والذين وجهوا اتهامات وأوصاف للسفير مطالبين وزارة الخارجية بالتدخل.

وتظهر الصور -التي نشرها المغني على حسابه على موقع تويتر- وقوفه بجانب زوجة السفير العراقي في الأردن، حيدر العذاري، بطريقة اعتبرها المغردون غير لائقة، ولا تلائم طبيعة العمل الدبلوماسي للسفير الذي يعد واجهة للعراق.

شكراً من القلب لسعادة السفير العراقي في #الأردن السيد حيدر منصور العذاري وزوجته السيّدة ميسم الربيعي على هذه الاستضافة الكريمة والرائعة والمُمتعة، وعلى هذا الترحيب والاستقبال الطيّب.

أسعدني جداً لقاؤكم الجميل في تلك الأجواء القريبة من القلب والمليئة بالحب والفرح 🙏❤️#راغب_علامة pic.twitter.com/ZyEQiENxm1 — RaghebAlama (@raghebalama) August 19, 2022

وكتب علامة "شكرا من القلب لسعادة السفير العراقي في الأردن السيد حيدر منصور العذاري وزوجته السيّدة ميسم الربيعي على هذه الاستضافة الكريمة والرائعة والمُمتعة، وعلى هذا الترحيب والاستقبال الطيّب. أسعدني جداً لقاؤكم الجميل في تلك الأجواء القريبة من القلب والمليئة بالحب والفرح".

وبعد تفاعل العديد من المغردين على مواقع التواصل، لاسيما تويتر، والانتقادات التي وجهت للسفير وزوجته، أكدت الخارجية العراقية عبر متحدثها الرسمي أحمد الصحاف أنها تتابع "باهتمام" ما تمَّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي "من صورٍ تعنى بسفير جمهوريَّة العراق في المملكة الأردنيّة الهاشميّة" وأنها ستتخذ "الإجراءات المناسبة" بهذا الشأن، وبما يعزز "قيم الدبلوماسية العراقية" وذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العراقية.

وهذه بعض التغريدات التي تناولت الموضوع:

اول ماشفت الصورة .. عبالي زوجة #راغب_علامة مع السفير العراقي .. مهزلة بكل شيء ..هذا دور سفراؤنا تحقيق احلام زواجتهم واولادهم وهم يحملون اسم العراق ..اللقاء يكون عادي اذا انت بعيد عن المنصب ..

اما قصة الطعن بزوجة #حيدر_العذاري لانها فقط تحب مطرب فهذا مرفوض بصراحة .. — 𝘼𝙃𝙈𝙀𝘿 (@jokel880) August 20, 2022

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صور لزوجة سفير #العراق في #الأردن مع الفنان اللبناني #راغب_علامة أثناء مأدبة إقامها السفير للفنان-تنال سخط المغردين والمتابعين العراقيين، الذين انتقدوا ما اعتبروه ظهور غير محتشم للزوجة بصحبة الفنان، ومتحدث الخارجية العراقية يصدر بيانا يعد اتخاذ إجراءات بشأن الحادثة. pic.twitter.com/4Are1hTDKI — Totago♣️ (@gogo63311) August 20, 2022

مساء الورد على السفراء واجهة البلد..

تطمن اجراءات السفارة العراقية ستكون صارمة ..

(احتفل بدون نشر صور🙂 ) #راغب_علامة pic.twitter.com/oeicns7s08 — سماح شاكر-samah shakir (@samah_shakir) August 20, 2022