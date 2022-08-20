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صور لراغب علامة مع زوجة السفير العراقي تثير السخط.. والخارجية ترد

المغني راغب علامة في صورة مع زوجة السفير العراقي بالأردن (حساب علامة على تويتر)
20/8/2022-|آخر تحديث: 21/8/202210:03 AM (مكة المكرمة)

أثارت صور للمغني اللبناني راغب علامة مع زوجة أحد السفراء العراقيين حالة غضب وسخط واسع بين العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي، والذين وجهوا اتهامات وأوصاف للسفير مطالبين وزارة الخارجية بالتدخل.

وتظهر الصور -التي نشرها المغني على حسابه على موقع تويتر- وقوفه بجانب زوجة السفير العراقي في الأردن، حيدر العذاري، بطريقة اعتبرها المغردون غير لائقة، ولا تلائم طبيعة العمل الدبلوماسي للسفير الذي يعد واجهة للعراق.

وكتب علامة "شكرا من القلب لسعادة السفير العراقي في الأردن السيد حيدر منصور العذاري وزوجته السيّدة ميسم الربيعي على هذه الاستضافة الكريمة والرائعة والمُمتعة، وعلى هذا الترحيب والاستقبال الطيّب. أسعدني جداً لقاؤكم الجميل في تلك الأجواء القريبة من القلب والمليئة بالحب والفرح".

وبعد تفاعل العديد من المغردين على مواقع التواصل، لاسيما تويتر، والانتقادات التي وجهت للسفير وزوجته، أكدت الخارجية العراقية عبر متحدثها الرسمي أحمد الصحاف أنها تتابع "باهتمام" ما تمَّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي "من صورٍ تعنى بسفير جمهوريَّة العراق في المملكة الأردنيّة الهاشميّة" وأنها ستتخذ "الإجراءات المناسبة" بهذا الشأن، وبما يعزز "قيم الدبلوماسية العراقية" وذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العراقية.

وهذه بعض التغريدات التي تناولت الموضوع:

 

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي