لحظات من الرعب.. نيران الحرائق تحاصر قطارا في إسبانيا وتجبر الركاب على الفرار

عاش ركاب أحد القطارات الإسبانية لحظات من الرعب والفزع غير المسبوق بعدما حاصرتهم النيران من كل جانب، مما دفع بعضهم لكسر زجاج النوافذ والفرار.

وفي مشهد يحبس الأنفاس، بدا وكأنه مقطع من فيلم سينمائي مثير، تناقلت مواقع إخبارية مقطع فيديو يظهر النيران وهي تحاصر قطارا كان في طريقه من مقاطعة فالنسيا إلى مقاطعة سرقسطة في إسبانيا التي تشهد موجة حرائق بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وقد أصيب الركاب (البالغ عددهم 48 راكبا) بالذعر وهرب عدد منهم -في محاولة غير مضمونة للنجاة- نحو الحقول المجاورة عقب توقف القطار في منطقة ريفية.

وحسب موقع صحيفة "غارديان" (Guardian) البريطانية، فإن 20 شخصا على الأقل أصيبوا بحروق، 3 منهم إصاباتهم بليغة.

وقد نشرت وكالة رويترز مقطعا مصورا للحادث ظهر فيه أحد الركاب الفارين من ألسنة اللهب المستعرة، حيث كان يركض بسرعة طلبا للنجدة بعد أن التهمت النيران ملابسه.

يأتي ذلك في حين شاركت فرقة الإطفاء في كاستيلون مقطع فيديو لرجال الإطفاء وهم يفرون من ألسنة اللهب الممتدة على ارتفاع عدة أمتار بعد أن أججتها الرياح، وقد تعالت صرخاتهم من هول المشهد.





التغير المناخي يتسبب في حرائق وأضرار غير مسبوقة

وتشهد إسبانيا موجة حرائق غابات في الأسابيع الأخيرة أججها ارتفاع درجات الحرارة، خصوصًا في فالنسيا (شرق)، كما تسجل أكبر مساحة من الأراضي المحروقة في أوروبا، تليها رومانيا (150 ألفا و528 هكتارا)، والبرتغال (75 ألفا و277 هكتارا)، وفرنسا (61 ألفا و289 هكتارا).

وواصلت موجة الحر الشديد اجتياح مناطق عديدة من العالم مع تسجيل درجات حرارة قياسية في أوروبا والولايات المتحدة واندلاع حرائق ضخمة امتدت إلى شمال أفريقيا، في حين حذرت الأمم المتحدة من تواتر الظاهرة حتى عام 2060 بسبب تغير المناخ.

وحسب خبراء المناخ، فإن التغيرات المناخية التي تؤدي لارتفاع درجات حرارة الأرض جاءت بسبب الغازات الدفيئة -مثل ثاني أكسيد الكربون- التي تتجمّع في الغلاف الجوي بكميات كبيرة وتتسبب في حبس حرارة الشمس ضمن الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى ارتفاع حرارة كوكب الأرض ونشوب حرائق وموجات حر غير مسبوقة.

ووفقا لشبكة "بي بي سي" (BBC) البريطانية، فإن العلماء يقولون إن هذا الوضع سوف يؤثر على العالم برمته، حيث سيصبح الجو أكثر قسوة؛ أي ستكون هناك موجات جفاف طويلة، ودرجات حرارة مرتفعة، وتساقطات مطرية عنيفة، وفيضانات غير مسبوقة.