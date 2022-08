مهندس مصري يحصل على وظيفة في أمازون بعد 400 محاولة باءت بالفشل

تمكن الشاب المصري حازم خالد من الحصول على وظيفة بشركة أمازون الأميركية، وذلك بعد 400 محاولة لم يحالفه النجاح فيها.

وتخرج حازم في كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس عام 2020، ويعمل الآن مهندس برمجيات في مركز التطوير التابع لأمازون في أسكتلندا، والذي حكى رحلته في الوصول إلى هذه ال وظيفة في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر.

ازاي وصلت ل Amazon, لا انا بسأل فعلاً ازاي؟ لحد دلوقتي مش مصدق حتي بعد شغل شهرين، بعد ما قدمت اكتر من 400 مرة، و دا رقم بجد وصولاً ل Now you are Amazonian.

