"هبطة العيد" في عُمان.. تقليد سنوي في عيد الأضحى تعرف عليه
تشهد سلطنة عُمان في الأيام العشرة التي تسبق عيد الأضحى من كل عام انتشارًا واسعًا للأسواق الشعبية، للتسوق والترفيه، وتسمى محليًّا "هبطة العيد" وتلقى إقبالا واسعا.
وثق ناشطون ومغردون عمانيون مجموعة من الفيديوهات التي تظهر هذه الأسواق، واصفين إياها بالأماكن الجميلة التي ترسم الفرحة والبسمة على وجوه الكبار والصغار.
وعلّق عضو مجلس الشورى ممثل ولاية سمائل محمد بن خميس الحسيني قائلا "تتعدد الأسواق، وتتوسع الأرزاق، وتبقى هبطة سرور علامة بارزة كأهم أسواق العيد نشاطًا؛ حيث يجد الكبار والصغار مبتغاهم للتبضع قبل العيد".
وأضاف "يوم السادس من ذي الحجة يحسب له الجميع الحساب، لا صوت فيه يعلو على ضجيج الهبطة وحماستها وشغفها".
تتعدد الأسواق وتتوسع الأرزاق وتبقى هبطة سرور علامة بارزة كأهم أسواق العيد نشاطا. حيث يجد فيها الكبار والصغار مبتغاهم للتبضع قبل العيد. فيوم السادس من ذي الحجة يحسب له الجميع الحساب لا صوت فيه يعلو على ضجيج الهبطة وحماسها وشغفها.. سبحانك ربي. pic.twitter.com/HmkhsKZpt5
— محمد بن خميس الحسيني (@Mohammed_Samail) July 5, 2022
ويرى عمانيون أن هبطات العيد تضيف حالة من البهجة والفرح، وقال أحد المتفاعلين "فرحة جميلة في متعة الأجواء الخريفية، يشارك هذه الفرحة كل الأهالي من الصغار وكبار السن والشباب بهذه المناسبة الجميلة".
وتعدّ "الهبطة" من أهم التقاليد العُمانية في الأسواق الشعبية التي تحرص كثير من الأسر على زيارتها لشراء احتياجاتها من الأغنام والأبقار التي يجلبها الباعة إلى السوق مع اقتراب الأعياد.
وخصصت العديد من البلديات في عُمان أماكن عامة لهذه الفعاليات، شملت أماكن مخصصة لبيع المواشي، ومواقع لبيع مستلزمات العيد والوجبات الشعبية، وغيرها من احتياجات الأسر العمانية في أيام العيد.
Pizza is my best PartNer 🍕🍕🍕#goodmorning #Foodie #breakfast #pizza #pasta #صباح_الخيرᅠ #صباح_الخير #عُمان #عيد_الاضحى #itshappening #هبطة_العيد #أضحيتك_بإحسان #عُمان_نهضة_متجددة #عشر_ذي_الحجة #ذي_الحجة pic.twitter.com/SGL2tvJSSS
— Jourie Restaurant (@JourieR) July 7, 2022
#هبطةُ_العيد .. سوقٌ اقتصاديّ شعبيّ#العُمانية pic.twitter.com/daL7n02qTX
— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) July 5, 2022
هبطة سرور بولاية سمائل،
والتي تقام بتاريخ ٦ / ذي الحجة من كل عام، تسبق عيد الأضحى المبارك pic.twitter.com/oZtXLHvayE
— هيثم الفارسي (@FarsiHaitham) July 5, 2022
هبطة وعيود ولاية السيب خلف مسقط مول
جهود جبارة في انجاح فعاليات العيود
وهبطة العيد كل الشكر @M_Municipality
،#ولاية_السيب #هبطة #هبطة_العيد
متى اخر مره حضرت فيها هبطة!؟
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،#هبطة #الخير_جاي #يحدث_الآن #امطار_الخير #منخفض_جويّ pic.twitter.com/Roa1fekSdw
— مازن الوهيبي (@MazinAlwahaibi5) July 5, 2022
هبطة سرور بولاية سمائل صباح اليوم السادس من ذي الحجة ١٤٤٣ للهجرة.#صباح_الخير #عيد_الاضحى #هبطة_العيد #سمائل #هبطة_سرور pic.twitter.com/r19UeRvVVL
— علي البوسعيدي (@alimh712) July 5, 2022
#هبطة_العيد في #ولاية_صور
منقول pic.twitter.com/pXsoosKcAj
— 🔸إعلام صور العفية🔸 (@sur_media1) July 5, 2022
تعلن #بلدية_صحار للجمهور الكريم بأن فعاليات #هبطة_العيد ستقام بالساحة المحاذية لمصلى العيد على طريق صحار – ينقل، ويشتمل الموقع على أماكن مخصصة لبيع المواشي وخيمة للمناداة، وموقع لبيع مستلزمات العيد والوجبات الشعبية، وموقع لبيع المنتجات الزراعية الموسمية.#هبطة_صحار
— بلدية صحار – سلطنة عُمان (@Suhar_Mun) July 4, 2022
دائرة الشؤون البلدية بالسويق جانب من اللقاءات التوعوية مع المواطنين في هبطة سوق الغريفه وذلك حول أهمية ذبح الأضاحي في المسالخ البلدية من حيث الجوانب الصحية والبيئية. pic.twitter.com/JLPCodRjzt
— بلدية شمال الباطنة (@mrmwralbatinahn) July 5, 2022
#هبطـة اليوم في ولاية #صور بـ السادس من ذي الحجة♥️@Sur_NN1 pic.twitter.com/R39IwkffSY
— ᴗ̈²³ (@2iiihx) July 5, 2022
تصوير ( سعيد الراشدي )
# بالصور # تابعوا الملحمة التراثية الرائعة والمميزة جدا ( هبطة بدية ) بولاية بدية #
لقطات وصور جميلة جدا تغطي فعاليات محلمة تراثية مميزة ورائعة جدا وهي هبطة بدية والتي اقيمت صباح هذا اليوم بالمنترب.@bidiyya @bidiyya @mansoorzaher @MBidiyah pic.twitter.com/oICkLLQIt7
— سعيد الراشدي (@saidrashdi166) July 5, 2022
هبطة السرور تبعث السرور
صور عفوية من هبطة سرور
1/3#هبطة_العيد #هبطة_سرور #عمان #فرحة_العيد pic.twitter.com/7RIMqQ7luc
— زياد المعشري (@Ziyad__187) July 5, 2022
٦/ذي الحجة من كل عام تصادف #هبطة_العيد بولاية صور ومتعة الاجواء الخريفية صباح اليوم ويشارك هذه الفرحة كل الاهالي من الصغار وكبار السن والشباب بهذه المناسبة الجميلة .. pic.twitter.com/Marqg9NPO2
— salim almukhini (@SalimDay) July 5, 2022