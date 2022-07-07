"هبطة العيد" في عُمان.. تقليد سنوي في عيد الأضحى تعرف عليه

تشهد سلطنة عُمان في الأيام العشرة التي تسبق عيد الأضحى من كل عام انتشارًا واسعًا للأسواق الشعبية، للتسوق والترفيه، وتسمى محليًّا "هبطة العيد" وتلقى إقبالا واسعا.

وثق ناشطون ومغردون عمانيون مجموعة من الفيديوهات التي تظهر هذه الأسواق، واصفين إياها بالأماكن الجميلة التي ترسم الفرحة والبسمة على وجوه الكبار والصغار.

وعلّق عضو مجلس الشورى ممثل ولاية سمائل محمد بن خميس الحسيني قائلا "تتعدد الأسواق، وتتوسع الأرزاق، وتبقى هبطة سرور علامة بارزة كأهم أسواق العيد نشاطًا؛ حيث يجد الكبار والصغار مبتغاهم للتبضع قبل العيد".

وأضاف "يوم السادس من ذي الحجة يحسب له الجميع الحساب، لا صوت فيه يعلو على ضجيج الهبطة وحماستها وشغفها".

تتعدد الأسواق وتتوسع الأرزاق وتبقى هبطة سرور علامة بارزة كأهم أسواق العيد نشاطا. حيث يجد فيها الكبار والصغار مبتغاهم للتبضع قبل العيد. فيوم السادس من ذي الحجة يحسب له الجميع الحساب لا صوت فيه يعلو على ضجيج الهبطة وحماسها وشغفها.. سبحانك ربي. pic.twitter.com/HmkhsKZpt5 — محمد بن خميس الحسيني (@Mohammed_Samail) July 5, 2022

ويرى عمانيون أن هبطات العيد تضيف حالة من البهجة والفرح، وقال أحد المتفاعلين "فرحة جميلة في متعة الأجواء الخريفية، يشارك هذه الفرحة كل الأهالي من الصغار وكبار السن والشباب بهذه المناسبة الجميلة".

وتعدّ "الهبطة" من أهم التقاليد العُمانية في الأسواق الشعبية التي تحرص كثير من الأسر على زيارتها لشراء احتياجاتها من الأغنام والأبقار التي يجلبها الباعة إلى السوق مع اقتراب الأعياد.

وخصصت العديد من البلديات في عُمان أماكن عامة لهذه الفعاليات، شملت أماكن مخصصة لبيع المواشي، ومواقع لبيع مستلزمات العيد والوجبات الشعبية، وغيرها من احتياجات الأسر العمانية في أيام العيد.

هبطة سرور بولاية سمائل،

والتي تقام بتاريخ ٦ / ذي الحجة من كل عام، تسبق عيد الأضحى المبارك pic.twitter.com/oZtXLHvayE — هيثم الفارسي (@FarsiHaitham) July 5, 2022

تعلن #بلدية_صحار للجمهور الكريم بأن فعاليات #هبطة_العيد ستقام بالساحة المحاذية لمصلى العيد على طريق صحار – ينقل، ويشتمل الموقع على أماكن مخصصة لبيع المواشي وخيمة للمناداة، وموقع لبيع مستلزمات العيد والوجبات الشعبية، وموقع لبيع المنتجات الزراعية الموسمية.#هبطة_صحار — بلدية صحار – سلطنة عُمان (@Suhar_Mun) July 4, 2022

دائرة الشؤون البلدية بالسويق جانب من اللقاءات التوعوية مع المواطنين في هبطة سوق الغريفه وذلك حول أهمية ذبح الأضاحي في المسالخ البلدية من حيث الجوانب الصحية والبيئية. pic.twitter.com/JLPCodRjzt — بلدية شمال الباطنة (@mrmwralbatinahn) July 5, 2022

تصوير ( سعيد الراشدي )

# بالصور # تابعوا الملحمة التراثية الرائعة والمميزة جدا ( هبطة بدية ) بولاية بدية #

لقطات وصور جميلة جدا تغطي فعاليات محلمة تراثية مميزة ورائعة جدا وهي هبطة بدية والتي اقيمت صباح هذا اليوم بالمنترب.@bidiyya @bidiyya @mansoorzaher @MBidiyah pic.twitter.com/oICkLLQIt7 — سعيد الراشدي (@saidrashdi166) July 5, 2022