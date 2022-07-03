أحدها في العالم العربي.. أجمل 5 شواطئ في العالم

البحر حلم يداعب خيال الكثيرين منا، أن تنسى همومك ومشاكلك بين أمواجه، وتسلم نفسك للنسيم الرقيق وهو يداعب وجنات وجهك وضربات المياه الخفيفة على جسدك ثم تغادر حضنه الدافئ لتأخذ حماما شمسيا ناعما على الشاطئ.

والشواطئ برملها وألقها حلم آخر مشتهى، وسواء كنت ترغب في قضاء وقت هادئ بعيدا عن مشاكل الحياة، أو تحلم بالمغامرة وركوب الأمواج، أو تود قضاء شهر عسل رومانسي مع زوجتك، فعليك التوجه إلى شواطئ بحار العالم.

اخترنا لكم في هذا التقرير 5 من أجمل شواطئ العالم التي يمكنكم زيارتها، وذلك اعتمادا على اختيارات المحررين في صحيفة الغارديان البريطانية ومنصة "ترافيل سيفرز" (travel savers) المختصة بالسياحة والسفر، واختياراتنا المبنية على تجاربنا نحن أيضا.

غريس باي: جزر توركس وكايكوس (Grace Bay, Turks and Caicos Islands)

المياه الزرقاء، والشواطئ الرملية البيضاء الناعمة التي لا نهاية لها، وغروب الشمس الرائع. مرحبا بكم في "غريس باي" التي تقع في مدينة "بروفو" وهي كبرى مدن جزر توركس وكايكوس وهي جزء من أرخبيل جزر الكاريبي.

الشاطئ عبارة عن مزيج مذهل من الجمال الطبيعي البكر الذي يعد جنة للسياح والزوار الراغبين في الراحة والاستجمام بعيدا عن متاعب الحياة وعناق المياه البلورية الصافية ثم الاستلقاء على الرمال الناعمة لمشاهدة غروب الشمس على البحر الكاريبي وهو منظر لا ينسى من الذاكرة.

وتحتوي هذه الجزر على مجموعة متميزة من أماكن الإقامة الفندقية الفاخرة والفلل والمنتجعات الصحية والمطاعم، مما يجعلها الاختيار الأفضل.

يمتد شاطئ "غريس باي" على مسافة 12 ميلا (19 كيلومترا) على الساحل الشمالي لمدينة بروفو، وهو ما يُعد شيئا خياليا، ويشتهر عالميا بحياته البحرية الملونة، ومسارات الغطس الضحلة.

ومن السهل إيجاد الخصوصية التي تبحث عنها كل عائلة على طول الخط الساحلي الممتد والطويل للشاطئ، وذلك حتى في ذروة الموسم الذي يبدأ في ديسمبر/كانون الأول ويمتد إلى أبريل/نيسان من كل عام.

كما تتوفر مجموعة مذهلة من الأنشطة الخارجية بما في ذلك رياضات الغوص والغطس والسباحة وصيد الأسماك والتزلج الهوائي وركوب الأمواج. وسواء كنت في حاجة إلى الرومانسية أو المرح العائلي أو المغامرة، فإن "غريس باي" هو المكان الذي يجب أن تقصده.

سيستا بيتش: سيستا كي، فلوريدا (Siesta Beach | Siesta Key, Florida)

في اللحظة التي تغرق فيها قدماك في رماله المتلألئة التي تغمرها الشمس، ستعرف أن شاطئ "سيستا" لا يشبه أي شاطئ آخر في العالم.

ويقع هذا المكان الساحر في جزيرة "سيستا كي" في ولاية فلوريدا الأميركية، وهي جزيرة بطول 8 أميال قبالة ساحل "ساراسوتا"، وينعم الشاطئ بأجمل الرمال البيضاء في العالم ولا يزال يحتفظ بالسحر الاستوائي الأنيق لفلوريدا القديمة.

إن الرمال الموجودة على شاطئ سيستا هي عبارة عن كوارتز نقي بنسبة 99%، مما يجعلها باردة الملمس، وقد حصلت على العديد من الجوائز بما في ذلك تحدي الرمال البيضاء الدولي العظيم عام 1987 (حيث ثبت علميا أن رمالها هي أفضل رمال شاطئية بيضاء في العالم) و"أفضل شاطئ رملي في أميركا".

وتضيف الأمواج الهادئة وغروب الشمس الرائع وقائمة لا حصر لها من الرياضات والأنشطة المائية، والمطاعم القريبة والمتاجر وأماكن الإقامة إلى جاذبية الشاطئ وتجعله مكانا مثاليا لقضاء العطلات للأزواج والعائلات على حد سواء، كما توفر المياه الضحلة بالقرب من الشاطئ والمنقذون الموجودون طوال الوقت راحة البال لمن لديهم أطفال صغار.

شاطئ ماتيرا: بورا بورا، بولينيزيا الفرنسية (Matira Beach, Bora Bora, French Polynesia)

يقع شاطئ "ماتيرا" في جزيرة بورا بورا، وهي واحدة من العديد من الجزر الخصبة والساحرة التي تشكل "بولينيزيا" الفرنسية في جنوب المحيط الهادي، ويتفق عدد كبير من الناس وخبراء السياحة في العالم أن هذا الشاطئ الخلاب يمتلك أكثر الخلفيات رومانسية في العالم.

مع امتداد الرمال البيضاء النقية وغروب الشمس اللامع والمياه الفيروزية الساطعة والشموع التي تمتد على طول الساحل وتضفي على الشاطئ جوا ساحرا في المساء، ومجموعة الفنادق الحميمة والقوارب فوق الماء كل هذا يتضافر معا ليرسم لوحة فنية مدهشة.

لكن لا تتوهموا أن هذا مكان للرومانسية والراحة والهدوء فقط، فإضافة إلى كل هذا سيجد الباحثون عن المغامرات الكثير من الأنشطة حيث يمكنهم الاختيار من قائمة واسعة من الإثارة التي تضخ الأدرينالين في الجسد مثل رحلات تغذية أسماك القرش في عمق البحر، وجولات الغوص في أعماقه وسط الأسماك، أو رحلات سيارات الجيب لمدة نصف يوم عبر المناطق الداخلية الخلابة في "بورا بورا".

ومع بحيراتها الضحلة ذات القاع الرملي، توفر الجزيرة العديد من أماكن الغطس حيث يمكن تجربة الاقتراب من أكثر من ألف نوع من الأسماك الاستوائية.

شاطئ بيريسا: سانتوريني، اليونان (Perissa, Santorini, Greece)

تقع بيريسا في الجزء الجنوبي من سانتوريني، وهي قرية ساحلية ساحرة تتمتع بإطلالات رائعة وأكثر من 4 أميال من الشاطئ المكون من رمال بركانية سوداء ناعمة، تحيط به أشجار "التمركس الكثيفة" (tamarix trees)، حيث يقدم الخط الساحلي المظلم لبيريسا تباينا صارخا مع المياه الياقوتية الصافية في بحر إيجة.

وعلى الرغم من أن المدينة تقدم خدماتها للسياح من جميع أنحاء العالم إلى حد كبير، فلا تزال أفضل منطقة شاطئية في "سانتوريني" حيث تتمتع بحياة نابضة وأماكن عديدة لتناول الطعام اليوناني الشهي. كما توفر القرية "الصديقة للميزانية" فنادق وشققا منخفضة التكلفة ومقاهي كثيرة وموقعا للتخييم.

وتقع الأماكن الصاخبة مثل النوادي والمقاهي بعيدا عن القرية، لذا فإن معظم أماكن الإقامة خالية من أي ضوضاء أو إزعاج، وبشكل عام فإن الجو في هذا الجزء من سانتوريني هادئ ومريح.

شاطئ نعمة باي، شرم الشيخ، مصر (Naama Bay, Sharm El Sheikh, Egypt)

يعتبر شاطئ "خليج نعمة" أو "نعمة باي" كما هو معروف في كافة أرجاء العالم من أهم شواطئ مدينة شرم الشيخ التي تقع على سواحل البحر الأحمر الدافئة والفاتنة والتي تجذب السياح من كافة الدول والبلدان.

يشتهر الشاطئ برماله الناعمة والدافئة التي تضم بعض الأحجار الطبيعية وشعابا مرجانية فريدة من نوعها، إضافة إلى انتشار الفنادق والمطاعم الفاخرة ذات الخدمات المميزة على أطراف الشاطئ.

وتعتبر رياضة الغطس في أعماق البحر الأحمر واكتشاف الشعب المرجانية المذهلة بجمالها الفريد والتي تمتد في عمق البحر كأنها حدائق غناء تقبع في الأعماق وتمتلئ بالأسماك من كافة الأشكال والأحجام والألوان، كل هذا يعتبر تجربة فريدة من نوعها، تستقطب عشرات آلاف السياح كل عام.

فإذا أضفنا إلى هذا الحياة الليلية النابضة التي تقدمها المدينة ووجبات الطعام الشرق أوسطية اللذيذة، ورحلات السفاري في عمق الصحراء فستصبح شرم الشيخ بشاطئها وبحرها مكانا يستحق الزيارة بكل تأكيد.