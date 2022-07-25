بعد عامين على افتتاحه.. مسجد آيا صوفيا يستقبل أكثر من 6.5 ملايين زائر

استقبل مسجد "آيا صوفيا" أكثر من 6.5 ملايين زائر في العام الثاني من افتتاحه للعبادة بحسب أحمد أقتورك أوغلو نائب مفتي ولاية إسطنبول.

ويقع "آيا صوفيا" في منطقة السلطان أحمد بإسطنبول، واستُخدم كنيسة لمدة 916 عاما، قبل أن يتم تحويله إلى مسجد بعد فتح القسطنطينية (إسطنبول) اعتبارا من عام 1453، ويعد من أهم المعالم المعمارية في تاريخ الشرق الأوسط وشرق أوروبا، وفي عام 1934 جرى تحويله إلى متحف وبقي على هذا الوضع مدة 86 عاما، ليعاد افتتاحه للعبادة عام 2020.

وفي العام المذكور أصدر القضاء التركي حكما بإلغاء قرار مجلس الوزراء للعام 1934 بشأن تحويل آيا صوفيا من مسجد إلى متحف بعد دعوى قضائية رفعتها "جمعية الأوقاف الدائمة وخدمة الآثار التاريخية والبيئة".

وفي اليوم نفسه وقّع الرئيس رجب طيب أردوغان المرسوم الخاص بإعادة افتتاح آيا صوفيا للعبادة، ونشر القرار الرئاسي في الجريدة الرسمية، بما في ذلك نقل مسؤوليات إدارة آيا صوفيا إلى رئاسة الشؤون الدينية التركية.

وبافتتاح مسجد آيا صوفيا الكبير للعبادة في 24 يوليو/تموز 2020 أقيمت فيه أول صلاة جمعة منذ 86 عاما بحفل كبير حضره أردوغان.

مسلمون جدد

وقال أحمد أقتورك أوغلو نائب مفتي إسطنبول للأناضول إن تحويل آيا صوفيا إلى مسجد بعد الفتح كان أحد أهم الأحداث التي شهدها التاريخ الإسلامي، مضيفا "يجذب مسجد آيا صوفيا -شأنه في ذلك شأن جميع الأماكن المقدسة بالعالم- اهتمام عدد كبير من الزوار والسياح المحليين والأجانب، خاصة بعد إعادة فتحه للعبادة في العام 2020".

وأشار أقتورك أوغلو إلى أن الاهتمام بالمسجد يشهد زيادة ملحوظة في المناسبات الدينية، ولا سيما عيدي الفطر والأضحى.

ولفت إلى أن مسجد آيا صوفيا الكبير استقبل 120 ألف زائر يوميا خلال عيد الأضحى الماضي، وأن الاهتمام بهذا المعلم الحضاري والديني يزداد في جميع أنحاء العالم.

وتابع "يحرص العديد من الشباب على التوافد إلى المسجد من جميع أنحاء تركيا لأداء صلاة الصبح، هذا يجعلنا سعداء للغاية، هناك عدد كبير من الأشخاص الذين قرروا اعتناق الإسلام يحرصون على إشهار إسلامهم والنطق بالشهادتين في هذا المسجد".

بعد الجائحة

وذكر أقتورك أوغلو أن جائحة كورونا ظهرت بعد فترة وجيزة من إعادة فتح المسجد للعبادة، لافتا إلى أن إدارة المسجد خلال تلك الفترة حرصت على توفير الأجواء الآمنة للزوار باتباع قواعد الحد من انتشار الوباء.

وأضاف "مع تراجع حدة انتشار الوباء نواصل استقبال زوار المسجد بالتزامن مع استمرارنا في تطبيق قواعد السلامة والتعقيم وتقليل الازدحام".

وتابع "نبذل جهودا كبيرة في تنظيم دخول وخروج نحو 120 ألف شخص يوميا إلى المسجد، ونعمل على توفير أجواء مريحة للزوار المحليين والأجانب".





وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعرب عن تهانيه بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لإعادة فتح مسجد "آيا صوفيا" للعبادة، قائلا "نحمد الله أن رزقنا إعادته إلى أصله"، جاء ذلك في رسالة نشرها أمس الأحد عبر حسابه على تويتر بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لإعادة فتح "آيا صوفيا" للعبادة.

ووصف أردوغان "آيا صوفيا" بأنه رمز فتح إسطنبول، وأمانة السلطان محمد الفاتح ووصيته.