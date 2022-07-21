الحضور القوي للبودكاست في السعودية.. عودة الصوت إلى عرش التواصل

إذا كانت شاشة التلفزيون قد وُصفت، على لسان عالم الاجتماع الكندي مارشال ماكلوهان، في ستينيات القرن الماضي، بـ"الصندوق السحري"، فإن هواة الاستماع إلى "التدوين الصوتي" (البودكاست)، والعاملين فيه، أبصرَ سحرهم النور عام 2004، بعد ظهور أول مزوّد لهذه الخدمة الإعلامية في أميركا، قبل أن تنتشر على نطاق واسع على يدِ شركة "آبل" عام 2005، حين وقف ستيف جوبز على المسرح، في مؤتمر شركته السنوي، شارحا لمشاهديه الخطوات البسيطة التي يمكن للمرء اتخاذها، باستخدام كمبيوتر "ماك"، لتسجيل مدونته الصوتية ونشرها على الإنترنت.

سعودي غيمر

لم يتأخر استخدام الوسيط الإعلامي الجديد في السعودية. ففي عام 2009، أطلق مشهور الدبيان وجميل عبد الأحد بودكاست "سعودي غيمر" (Saudi Gamer) المعني بالألعاب الإلكترونية وأخبارها، ليروي ظمأ المهتمين بها من الشباب الذين يشكلون النسبة الكبرى من سكان البلاد، ويعكس نمو سوق الألعاب الإلكترونية الذي أوصل المملكة عام 2021 إلى احتلال المرتبة 19 من بين أكبر أسواق الألعاب في العالم، بحسب المدير التنفيذي للتواصل في شركة "زين" للاتصالات السعودية.

الهجرة من الشاشات

مما يشرح درجة حضور البودكاست في السعودية في السنوات القليلة الماضية، دراسة شملت ألفي من ساكنيها البالغين، أثناء فترات الإغلاق التي أعقبت تفشي جائحة كورونا حول العالم.

وأوضحت الدراسة أن 93% من المستجوبين قالوا إنهم "يثقون في البودكاست أكثر من أي وسيلة إعلامية أخرى"، كما أن الدراسة أوردت إحصائية تفيد بوجود أكثر من 5 ملايين مستمع منتظم للبودكاست داخل المملكة، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

ولمعرفة أحد أهم أسباب الإقبال على الاستماع إلى البودكاست، والهجرة من الشاشات إلى المنصات الصوتية، خلُص "تقرير الأخبار الرقمية" الذي نشره معهد رويترز عام 2018 إلى أن ذلك يعود إلى "جودة المحتوى، وسهولة الوصول الذي يعتمد على الهواتف الذكية".

فنجان

تجربة الابتعاث إلى الجامعات الغربية، التي خاضها آلاف الشباب السعوديين، كان لها دور في إدخال "التدوين الصوتي" إلى المملكة، خاصة في ظل اهتمام الشباب بأخبار التقنية واقتناء منتجاتها، وانفتاحهم على منصات التواصل الاجتماعي، منذ بدايات دخول الإنترنت إلى السعودية عام 1999.

كان من بينهم عبد الرحمن أبو مالح، مقدم بودكاست فنجان من إذاعة 8، الذي تخرج في جامعة ولاية أريزونا عام 2015، بدرجة البكالوريوس في الهندسة، وعاد إلى الرياض في العام نفسه ليدشن "فنجان"، البودكاست الذي لمعت فكرة تأسيسه بعد الاستماع إلى عدة مشاريع مُشابهة في الولايات المتحدة؛ فكانت الحلقات الأولى أشبه بجلسات الأصدقاء غير المتكلفة، حتى أخذت الحلقات، بعد وقت قصير، شكلا يميّز "فنجان" صوتا وصورة.

ولم يعد "البودكاست" صوتيا بامتياز، بعد الاستعانة بتصوير الحلقات، ونشرها على موقع "يوتيوب"، رغبة في استقطاب عدد أكبر من المتابعين، في ضوء إحصاءات تشير إلى أن السعوديين هم "الأعلى مشاهدة لقنوات يوتيوب حول العالم".

وسُرعان ما أصبح بودكاست "فنجان" علامة في قراءة التحولات الاجتماعية والفكرية المحلية، عبر تناوله مواضيع تتصل بحياة الناس اليومية، وطرحه أسئلة تُعين إجاباتها على فهم ما يجري داخل المملكة، ورؤية التنوع الثقافي والجغرافي في الشخصيات المُستضافة.

أسمار وأباجورة

والملاحظ أن القضايا التي ناقشها بودكاست "فنجان" كانت، في معظمها، ذات طابع يُحرض على التساؤل، والدخول في مناطق جدلية، وحظيت مع ذلك بمتابعة واسعة.

هذه الجرعات الثقافية تلقفها الشاعر عبد الله العنزي، وأفسح لها المجال في بودكاست "أسمار" الذي يستضيف فيه شعراء ونقادا ومترجمين، يأخذهم إلى بحور اللغة وجماليات الشعر والأسماء البارزة في مشهد الرواية العالمي، وقد يُلقي على مستمعيه أبياتا للمتنبي، تعليقا على إجابة أحد ضيوفه.

أما لبنى الخميس، مقدمة بودكاست "أباجورة"، وخريجة الصحافة والدراسات الشرق أوسطية في الجامعة الأميركية بدبي، فقد آثرت منذ بدايتها أن تحافظ على التدوين الصوتي، دون وسائط بصرية، مُلخصة رسالة البودكاست في رواية "قصة مؤثرة وحكمة معبرة لنغير حياتنا ونمط تفكيرنا إلى الأبد".

ولعل من أبرز حلقات البودكاست، التي ذاع صيتها على منصات التواصل، تلك التي كان عنوانها "فقد"، وفيها أرادت أن تواسي مستمعيها في فقد أحبتهم، لكنها لم تكن تعلم أنها ستفقد أخاها محمد في حادث مروري بعد نشر هذه الحلقة بـ48 ساعة فقط.

بودكاست بالإنجليزية

الشغف بالقصص التي لم ترو من قبل كان أحد الدوافع لإطلاق أول بودكاست باللغة الإنجليزية، بحسب مقدمه، المتخصص في التسويق، محمد إسلام، الذي اختار له "The Mo Show" عنوانا.

وترمي حلقات هذا البودكاست إلى تقديم أوجه من الحياة السعودية، في الرياضة وريادة الأعمال والفنون، فضلا عن استضافة مقيمين مهتمين بالثقافة العربية والسياحة في الجغرافيا المحلية المتنوعة.

سيف آشر، القنصل البريطاني العام بجدة، كان من هؤلاء. تحدث عن علاقته بالمدينة الساحلية السعودية (الموصوفة في تغريدة له في فبراير/شباط العام الماضي بالمدينة الأجمل على البحر الأحمر، والتي تذكره بمسقط رأسه شمال إنجلترا)، وتواصله اليومي مع ناسها، والظروف التي قادته لاعتناق الإسلام، والصور النمطية التي رُسمت عن إنسان الجزيرة العربية، وصولا إلى الصعوبات التي اعترضت طريق تطوير لغته العربية.

توّاق ومعنى

منصة أخرى تعتمد على تقنية البودكاست ولها حضور قوي في السعودية، هي منصة "خطوة" الرقمية التي يشرف عليها ياسر الحزيمي، وتنتج برنامج بودكاست بعنوان "تواق" يقدمه عبد الرحمن المقبل.

اعتاد بودكاست "تواق" على استضافة اختصاصيين في مجالات شتى، باحثا معهم حالة التوازن التي يمكن أن يصلها المستمع في أحواله النفسية والمادية والإيمانية، في اتساق مع رسالة المنصة الرقمية التي تهدف إلى "بناء الإنسان ليكون كما يريد الله منه".

هذه الرغبة في تقديم محتوى يتسم بالجدية، واقتراح إجابات عملية في مجتمع يتغير بسرعة، نجدها في بودكاست آخر، أطلقته منصة "معنى" الثقافية، المعروفة بنتاجها الفلسفي.

واشترك في تقديم حلقاته مؤثرون ثقافيون مثل فيصل الشهراني، ومحمد الحاجي، وخالد اليحيا، الذين عُرفوا على منصات التواصل الاجتماعي، قبل خوضهم غمار التدوين الصوتي، بمستوى معرفي وتحليلي عززته تجاربهم الأكاديمية في الأدب وعلم السلوك والفيزياء.

وتبدو الحلقات مقالات عميقة تشرح الظواهر وتُفصّل أسبابها، أو قصصا يصفها اليحيا بـ"القوة الباقية الوحيدة التي ما زالت تتحلى بالقدرة الخارقة على خلق الفوضى داخل الإنسان وإعادة ترتيبه".