كشف ناشطون عن مقاطع فيديو توثق تعرض أبنائهم وأقاربهم من الأطفال لمواقف عنصرية من الدمى الاستعراضية في فروع منتزهات "سمسم" بالولايات المتحدة، وذلك بعد أن تصدر المنصات موقف عنصري واجهته طفلة وصديقتها في أثناء موكب احتفالي بالمنتزه الواقع في ولاية بنسلفانيا.

ونشر الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عدة مقاطع -بعضها يعود لسنوات سابقة- توضح تجاهل دمى "عالم سمسم" الاستعراضية للأطفال ذوي البشرة السوداء دون غيرهم.

ويظهر في إحدى المقاطع دفع إحدى الدمى الاستعراضية لطفلة سمراء كانت تركض بحماس لتصافح الدمية التي أوقعتها أرضا، وفي مقطع آخر تجاهلت الدمية تهافت طفلة سمراء عليها لمعانقتها، في حين التفتت على الفور لتعانق طفلة أخرى بيضاء.

يذكر أن موجة الانتقادات ضد منتزهات "سمسم" أُثيرت في 17 يوليو/تموز الجاري بعد أن نشرت الناشطة الأميركية ليزلي ماك مقطعا مصورا لرفض الدمية الاستعراضية مصافحة ابنتها، على الرغم من تلبية مطالب الأطفال البيض بالمصافحة واللعب، في أثناء احتفال مقام في المنتزه بمدينة فيلادلفيا.

#BabyPaige & her cute lil friends went to @SesamePlace this weekend to celebrate Paige's 4th birthday & this is how #SesamePlace treated these beautiful Black children. I'm HOT. pic.twitter.com/wATjpRzUF1

— Leslie Mac (@LeslieMac) July 17, 2022