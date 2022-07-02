ينقل الحجاج بين منى وعرفات والمزدلفة.. قطار المشاعر يعود للعمل بعد توقفه عامين

بعد عامين من توقفه عن خدمة ضيوف الرحمن جراء تخفيض عدد الحجاج بسبب فيروس كورونا، يعود قطار المشاعر المقدسة هذا العام إلى العمل من جديد لينقل الحجاج بين مكة المكرمة ومشاعر منى وعرفة والمزدلفة.

وقطار المشاعر هو خط سكة حديدية يربط مكة المكرمة بالمشاعر المقدسة يتكون من 17 قطارا، تضم 204 عربات، وتستوعب كل عربة منها 300 راكب، ويبلغ طول مساره 18 كيلومترا، ويرتفع بنحو 8-10 أمتار عن سطح الأرض.

بدأ تنفيذ المشروع عام 2008 بتكلفة إجمالية بلغت 6 مليارات و650 مليون ريال سعودي (الدولار 3.75 ريالات) وافتتح في عام 2010 بطاقة استيعابية تبلغ 72 ألف شخص، ويحتوي على 9 محطات، بطول 300 متر لكل محطة.

الهدف من قطار المشاعر هو تخفيف الازدحام المروري، وسهولة التنقل بين المشاعر، وسلامة البيئة، حيث أسهم القطار في الاستغناء عن 50 ألف مركبة وحافلة عند الدخول إلى المشاعر، إضافة إلى الحاجة لاستغلال المساحات الأرضية لبناء خيام تستوعب عددا أكبر من الحجاج.

تحكم آلي

يعمل القطار وفق نظام آلي يتحكم به عن طريق مركز للمراقبة، وتتراوح سرعته بين 80-120 كيلومترا في الساعة، كما يتضمن أنظمة تحكم ومراقبة الحشود، إضافة إلى عدد من الأنظمة الضرورية للطوارئ والإنقاذ، ومكافحة الحرائق.

ويشتمل المشروع على 9 محطات مرتفعة عن الأرض بطول 300 متر لكل محطة، ويتم الوصول إلى أرصفة القطار عن طريق منحدرات ومصاعد وسلالم عادية وكهربائية، وبوابات أوتوماتيكية تفصل بين القطار ومناطق التحميل ومناطق الانتظار، وتتميز بتقنية الاستشعار عن بُعد للتعرف على حاملي التذاكر التي تباع للشركات والمؤسسات، فيما يتم تفويج الحشود إلى المحطات في مسارات محددة إلى مناطق الانتظار أسفل المحطات التي تستوعب أكثر من 3 آلاف حاج.

ويمر القطار عبر المحطات الموزعة في عرفات ومزدلفة ومنى، بـ3 محطات لكل مشعر، حيث يمر القطار بـ3 محطات مختلفة في مشعر عرفات، ويمر بعدها بـ3 محطات أخرى في مزدلفة، ثم يتوقف في المحطة الأولى في أول مشعر منى، ثم في وسطه، فيما تصل محطته الأخيرة إلى الطابق الرابع في منشأة جسر الجمرات.

ضبط الحشود

ويعد مشروع ضبط الحشود واحدا من المشروعات التنظيمية التي تقدم جهودا ملموسة بمحطات قطار المشاعر المقدسة، ويهدف إلى ضبط وفرز وتنظيم حركة الحجاج في المسارات المؤدية إلى بوابات محطات القطار، وفرز حمَلة التذاكر على بوابات القطار، وضبط وتنظيم حركة الحجاج أسفل محطات القطار، وتسهيل حركتهم للصعود إلى أرصفة محطات القطار عبر المصاعد والسلالم، وحماية أسوار وبوابات المحطات، ومنع الافتراش داخل المحطات.

يأتي ذلك بالتزامن مع أول تطبيق ذكي يتم تنفيذه في الحج والذي أطلقته هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، لربط الحجاج بمركز السيطرة على الحشود بقطار المشاعر المقدسة، بهدف تنظيم تنقلاتهم من المخيمات وحتى وصولهم إلى القطار، وفق جداول تحركاتهم الزمنية.

ويعد التطبيق بمثابة حلقة وصل بين قادة أفواج الحجاج وغرفة التحكم الخاصة بمركز السيطرة على الحشود، ويحتوي على الجدول الزمني لتفويج الحجاج، كما يتيح الفرصة أمام الجهات ذات العلاقة للاستعداد للتفويج بحسب الجدول الزمني المحدد لكل فوج.

خطط التشغيل

وقالت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" المشغلة لقطار المشاعر، في بيان لها، إنها بدأت استعداداتها لتشغيل القطار في موسم حج هذا العام منذ وقت مبكر، وأكملت جميع أعمال الصيانة الروتينية والتصحيحية بالإضافة إلى عدد من المشاريع التحسينية اللازمة قبل بدء عمليات التشغيل.

وأضافت أن العمليات تنقسم إلى 3 مراحل أساسية وهي: مرحلة ما قبل التشغيل، ومرحلة التشغيل التجريبي والتي تتضمن عدد (4) محاكيات لتشغيل الحج وفرضية التدريب الموحدة مع كافة الجهات المشاركة في التشغيل للوقوف على الاستعدادات النهائية، وصولا إلى التشغيل الفعلي خلال موسم الحج.