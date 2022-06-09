عقد زواج مميز في العراق.. مقدم المهر باقة ورد والمؤخر حج إلى بيت الله الحرام

العريس يقول إن الهدف من هذا القرار حث الشباب على الزواج وكسر الأعراف الاجتماعية التي تفرض دفع مهور مرتفعة

اتفق زوجان عراقيان على أن يكون مقدم مهرهما باقة ورد والمؤخر الحج إلى بيت الله الحرام، في حدث لافت أشعل منصات التواصل الاجتماعي لكسره كل قواعد مهور الزواج هذه الأيام.

وقال العريس محمد معن العزاوي، لوكالة سند في شبكة الجزيرة، إنه اتفق مع زوجته وأهلها على أن يكون مقدم المهر والمدون في عقد المحكمة باقة ورد وألف دينار أي ما يعادل (75 سنتا) في حين سجل مؤخر الزواج حجة إلى بيت الله بمكة المكرمة.

وأوضح العزاوي أنه وزوجته قررا اتخاذ هذا القرار بهدف حث الشباب على الزواج وكسر الأعراف الاجتماعية التي ألزمت دفع مهور مرتفعة مما أدى إلى العزوف عن الزواج نتيجة تفشي البطالة وضنك العيش، مضيفاً أن كثيرا من الشباب يريدون الزواج ولكن المهور المرتفعة وتكاليف الزواج المالية تحول بينهم وبين سعادتهم.





ودعا العريس، عبر وكالة سند، العائلات إلى البحث عن حياة كريمة لبناتها بتزويجهن إلى من يستحق، دون فرض مبالغ مالية كبيرة كمهر يقدم للزواج من قبل من يطلبون أيديهن.

وقد عبر العديد من العراقيين على منصات التواصل عن إعجابهم بخطوة العزاوي ودلالتها الرمزية في تسهيل متطلبات الزواج من خلال إعادة النظر بالعادات والتقاليد، والتخلي عن العادات الخاطئة.

الف الف مبروك عقد قران (خطوبة ) اخوية الغالي محمد معن العزاوي اللهم أجعله عقد قِران تنعقد فيه سعادتكما للأبد ، اللّهم أسعد قلبهم وأفرد لهم حلو الحظ وطريق الفرح يارب تمم لهم حلو الأيام ياالله ياكريم 🤲❤ pic.twitter.com/LJu1ur4t5N — الاعلامي حسان معن العزاوي (@hasan90alazawi) June 3, 2022